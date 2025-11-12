Не бере участі в її діяльності: "Квартал 95" зробив заяву на тлі гучної справи із Міндічем

Співвласник Студії "Квартал 95", Тімур Міндіч, який фігурує у справі щодо можливої масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Студії.

Деталі

У Студії заявили, що "Квартал 95" - це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років. Там наголосили, що команда весь цей час займається виключно виробництвом аудіо-візуального контенту. У зв’язку з чим закликали не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах.

У різний час поруч із нами були різні люди - актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів. Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним із співвласників Студії "Квартал 95", який опинився у центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди - йдеться в повідомленні.

У Студії додали, що продовжують працювати і підтримувати Сили оборони України.

Головне залишається незмінним: Студія працює в Україні, працює над проєктами, підтримує й допомагає Силам оборони України. Ми продовжуємо працювати - для глядачів, для країни, для життя - підсумували там.

Нагадаємо

10 листопада НАБУ та САП заявили про обшуки у межах справи про масштабну корупційну схему у сфері енергетики.

НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. На аудіо підозрювані обговорюють корупційні схеми та загрози від антикорупційних органів.

На "плівках", які оприлюднили в НАБУ, фігурує "Карлсон". У НАБУ теж встановили, що керівником злочинної організації є "Карлсон", який контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Народний депутат Ярослав Желєзняк заявляє, що "Карлсон" – це Тімур Міндіч, бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95".

За даними УНН, бізнесмен Тімур Міндіч виїхав з України за кілька годин до початку обшуків. За інформацією джерел, Міндіч виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб. Про підозру вже повідомлено 7 членам злочинної організації, серед яких, зокрема, бізнесмен - керівник злочинної організації.