Не участвует в ее деятельности: "Квартал 95" сделал заявление на фоне громкого дела с Миндичем

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

В Студии опровергли отношение Миндича к работе коллектива, заявив, что он не влияет на контент или решения команды.

Не участвует в ее деятельности: "Квартал 95" сделал заявление на фоне громкого дела с Миндичем

Совладелец Студии "Квартал 95", Тимур Миндич, фигурирующий в деле о возможной масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики, имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Студии.

Детали

В Студии заявили, что "Квартал 95" - это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет. Там подчеркнули, что команда все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента. В связи с чем призвали не использовать бренд "Квартал 95" в спекулятивных или политизированных контекстах.

В разное время рядом с нами были разные люди - актеры, продюсеры, авторы, специалисты из разных направлений. Сейчас в публичном пространстве много информации, связанной с одним из совладельцев Студии "Квартал 95", который оказался в центре внимания. Эти события не имеют отношения к работе Студии, ее контенту или команде

 - говорится в сообщении.

В Студии добавили, что продолжают работать и поддерживать Силы обороны Украины.

Главное остается неизменным: Студия работает в Украине, работает над проектами, поддерживает и помогает Силам обороны Украины. Мы продолжаем работать - для зрителей, для страны, для жизни

- подытожили там.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП заявили об обысках в рамках дела о масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики.

НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. На аудио подозреваемые обсуждают коррупционные схемы и угрозы от антикоррупционных органов.

На "пленках", которые обнародовали в НАБУ, фигурирует "Карлсон". В НАБУ тоже установили, что руководителем преступной организации является "Карлсон", который контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства.

Народный депутат Ярослав Железняк заявляет, что "Карлсон" – это Тимур Миндич, бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95".

По данным УНН, бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины за несколько часов до начала обысков. По информации источников, Миндич выехал по собственному паспорту без каких-либо препятствий.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек. О подозрении уже сообщено 7 членам преступной организации, среди которых, в частности, бизнесмен - руководитель преступной организации.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Тимур Миндич
Энергетика
Обыск
Бренд
Военное положение
Война в Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Ярослав Железняк
Украина