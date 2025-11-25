Наступні дні будуть вирішальними для досягнення миру в Україні - президент Фінляндії Стубб
Київ • УНН
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що майбутнє України - це рішення України, а європейська безпека - рішення Європи. Він наголосив, що наступні дні будуть вирішальними для досягнення справедливого та тривалого миру.
Наступні дні будуть вирішальними для зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні. Про це написав в соцмережі "Х" президент Фінляндії Александер Стубб, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Стубб, майбутнє України - це рішення України, а європейська безпека - рішення Європи.
Робота між Україною та Сполученими Штатами триває. Наступні дні є вирішальними в наших зусиллях щодо досягнення справедливого та міцного миру
Доповнення
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про вагомі результати після переговорів зі США у Женеві, які тривали 23-24 листопада.