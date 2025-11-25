Следующие дни будут решающими для достижения мира в Украине - президент Финляндии Стубб
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что будущее Украины – это решение Украины, а европейская безопасность – решение Европы. Он подчеркнул, что следующие дни будут решающими для достижения справедливого и прочного мира.
Детали
Как отметил Стубб, будущее Украины - это решение Украины, а европейская безопасность - решение Европы.
Работа между Украиной и Соединенными Штатами продолжается. Следующие дни являются решающими в наших усилиях по достижению справедливого и прочного мира
Дополнение
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о весомых результатах после переговоров с США в Женеве, которые продолжались 23-24 ноября.