Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми

Фото: НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України" цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи. Це відбулось на виконання рішення уряду та для стабілізації енергосистеми після російських обстрілів, повідомляє УНН з посилання на пресслужбу "Нафтогазу".

Деталі

Як зазначили у компанії, сьогодні імпортна електроенергія вже покриває понад 50% потреб підприємств "Нафтогазу". Це означає, що відповідний обсяг ресурсу вивільнено для побутових споживачів.

Координуємо свої дії з Урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів - зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про максимальне нарощування імпорту та введення нових альтернативних потужностей.

Водночас міністр економіки, навколишнього середовища і сільського господарства Олексій Соболєв зазначив, що Україна закачала 13,22 млрд куб. м газу у сховища, але потребує імпорту понад 4 млрд куб. м для проходження зими.