Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 11862 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 21045 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 25264 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 41583 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 39961 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 32893 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28191 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 58807 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 53677 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми

Київ • УНН

 • 100 перегляди

НАК "Нафтогаз України" збільшила імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після російських обстрілів. Імпортна електроенергія покриває понад 50% потреб підприємств "Нафтогазу", вивільняючи ресурс для побутових споживачів.

Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми
Фото: НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України" цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи. Це відбулось на виконання рішення уряду та для стабілізації енергосистеми після російських обстрілів, повідомляє УНН з посилання на пресслужбу "Нафтогазу".

Деталі

Як зазначили у компанії, сьогодні імпортна електроенергія вже покриває понад 50% потреб підприємств "Нафтогазу". Це означає, що відповідний обсяг ресурсу вивільнено для побутових споживачів.

Координуємо свої дії з Урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів

- зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про максимальне нарощування імпорту та введення нових альтернативних потужностей.

Водночас  міністр економіки, навколишнього середовища і сільського господарства Олексій Соболєв зазначив, що Україна закачала 13,22 млрд куб. м газу у сховища, але потребує імпорту понад 4 млрд куб. м для проходження зими.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
Нафтогаз України
Європа
Україна