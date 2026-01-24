Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми
Київ • УНН
НАК "Нафтогаз України" збільшила імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після російських обстрілів. Імпортна електроенергія покриває понад 50% потреб підприємств "Нафтогазу", вивільняючи ресурс для побутових споживачів.
НАК "Нафтогаз України" цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи. Це відбулось на виконання рішення уряду та для стабілізації енергосистеми після російських обстрілів, повідомляє УНН з посилання на пресслужбу "Нафтогазу".
Деталі
Як зазначили у компанії, сьогодні імпортна електроенергія вже покриває понад 50% потреб підприємств "Нафтогазу". Це означає, що відповідний обсяг ресурсу вивільнено для побутових споживачів.
Координуємо свої дії з Урядом, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про максимальне нарощування імпорту та введення нових альтернативних потужностей.
Водночас міністр економіки, навколишнього середовища і сільського господарства Олексій Соболєв зазначив, що Україна закачала 13,22 млрд куб. м газу у сховища, але потребує імпорту понад 4 млрд куб. м для проходження зими.