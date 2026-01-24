Нафтогаз увеличил импорт электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы

Фото: НАК "Нафтогаз Украины"

НАК "Нафтогаз Украины" на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы. Это произошло во исполнение решения правительства и для стабилизации энергосистемы после российских обстрелов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Детали

Как отметили в компании, сегодня импортная электроэнергия уже покрывает более 50% потребностей предприятий "Нафтогаза". Это означает, что соответствующий объем ресурса высвобожден для бытовых потребителей.

Координируем свои действия с Правительством, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в энергосистеме после российских обстрелов - отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о максимальном наращивании импорта и введении новых альтернативных мощностей.

В то же время министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что Украина закачала 13,22 млрд куб. м газа в хранилища, но нуждается в импорте более 4 млрд куб. м для прохождения зимы.