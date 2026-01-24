$43.170.01
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 11721 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 20898 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 25155 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 41470 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 39911 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 32852 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28175 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 58681 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 53552 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
Нафтогаз увеличил импорт электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы

Киев • УНН

 • 16 просмотра

НАК "Нафтогаз Украины" увеличила импорт электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы после российских обстрелов. Импортная электроэнергия покрывает более 50% потребностей предприятий "Нафтогаза", высвобождая ресурс для бытовых потребителей.

Нафтогаз увеличил импорт электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы
Фото: НАК "Нафтогаз Украины"

НАК "Нафтогаз Украины" на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы. Это произошло во исполнение решения правительства и для стабилизации энергосистемы после российских обстрелов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Детали

Как отметили в компании, сегодня импортная электроэнергия уже покрывает более 50% потребностей предприятий "Нафтогаза". Это означает, что соответствующий объем ресурса высвобожден для бытовых потребителей.

Координируем свои действия с Правительством, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в энергосистеме после российских обстрелов

- отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о максимальном наращивании импорта и введении новых альтернативных мощностей.

В то же время министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что Украина закачала 13,22 млрд куб. м газа в хранилища, но нуждается в импорте более 4 млрд куб. м для прохождения зимы.

