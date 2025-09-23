$41.250.00
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
00:52 • 8340 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 14737 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 30061 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 34013 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 36928 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 54075 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 64313 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 60488 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 29494 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури22 вересня, 23:15 • 8302 перегляди
росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення22 вересня, 23:54 • 4106 перегляди
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto01:12 • 6258 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів01:48 • 10416 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo02:44 • 10774 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 49178 перегляди
Нафта продовжує дешевшати: угода Іраку та Курдистану тисне на ринок

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Ціни на нафту падають п'ятий день поспіль через домовленість Іраку та Курдистану про відновлення роботи нафтопроводу. Інвестори занепокоєні можливим надлишком пропозиції на світовому ринку.

Нафта продовжує дешевшати: угода Іраку та Курдистану тисне на ринок

Через домовленість між урядами Іраку та Курдистану щодо відновлення роботи ключового нафтопроводу ціни на нафту продовжують падати. Інвестори занепокоєні можливим надлишком пропозиції на світовому ринку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У вівторок, 23 вересня, котирування нафти почали знижуватися, попри те, що вчора ціна на "чорне золото" підвищилась на тлі чуток про нові санкції проти росії.

Ф’ючерси на нафту Brent опустилися на 0,63% – до 66,15 долара за барель, тоді як американська WTI втратила 0,58% і торгувалася на рівні 61,92 долара. Таким чином, за останній тиждень обидві марки втратили близько 4%.

ОПЕК підтверджує високі прогнози попиту на нафту і бачить стабільне зростання економіки11.09.25, 18:19 • 3962 перегляди

Тиск на ринок посилився після того, як Багдад і курдська адміністрація дійшли попередньої згоди про відновлення експлуатації нафтопроводу. Це підживило очікування збільшення експорту з регіону та ризик надмірної пропозиції.

Переважною темою залишається занепокоєння щодо надлишку пропозиції, тоді як перспективи попиту все ще невизначені, на тлі того, як ми наближаємося до кінця року. Перезапуск трубопроводу KRG також чинить тиск на ціни 

– сказав старший аналітик LSEG Ань Фам.

Прогнозується, що цього року глобальні постачання зростатимуть значно швидше, ніж прогнозувалося раніше. Такого висновку у своєму останньому звіті дійшло Міжнародне енергетичне агентство. У перспективі до 2026 року профіцит нафти може стати ще відчутнішим, оскільки ОПЕК+ нарощує видобуток, а країни поза картелем також посилюють виробництво.

Водночас ситуація на ринку залишається нестабільною. Інвестори уважно стежать за дискусіями в Європейському Союзі щодо можливого посилення санкцій проти російського нафтового експорту та за розвитком подій на Близькому Сході, де геополітичні ризики можуть швидко вплинути на цінову динаміку.

Додаткову невизначеність створюють і дані зі США: очікується, що минулого тижня запаси сирої нафти зросли, тоді як обсяги бензину та дистилятів – скоротилися.

За даними Ініціативи спільних даних організацій (JODI), у липні Саудівська Аравія скоротила експорт нафти до найнижчого рівня за останні чотири місяці. Натомість Ірак, другий за обсягами виробник у рамках ОПЕК+, навпаки збільшив поставки, виконуючи домовленості картелю.

Нагадаємо

Напередодні повідомлялось, що після тритижневого зниження ціни на нафту починають зростати, оскільки ринок реагує на можливі нові санкції Європейського Союзу, спрямовані на скорочення енергетичних доходів росії.

19 вересня ціни на нафту впали, на тлі того, як побоювання з приводу попиту на пальне в США переважили очікування того, що перше цього року зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США призведе до зростання споживання.

Степан Гафтко

