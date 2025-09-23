Нафта продовжує дешевшати: угода Іраку та Курдистану тисне на ринок

Через домовленість між урядами Іраку та Курдистану щодо відновлення роботи ключового нафтопроводу ціни на нафту продовжують падати. Інвестори занепокоєні можливим надлишком пропозиції на світовому ринку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У вівторок, 23 вересня, котирування нафти почали знижуватися, попри те, що вчора ціна на "чорне золото" підвищилась на тлі чуток про нові санкції проти росії.

Ф’ючерси на нафту Brent опустилися на 0,63% – до 66,15 долара за барель, тоді як американська WTI втратила 0,58% і торгувалася на рівні 61,92 долара. Таким чином, за останній тиждень обидві марки втратили близько 4%.

ОПЕК підтверджує високі прогнози попиту на нафту і бачить стабільне зростання економіки

Тиск на ринок посилився після того, як Багдад і курдська адміністрація дійшли попередньої згоди про відновлення експлуатації нафтопроводу. Це підживило очікування збільшення експорту з регіону та ризик надмірної пропозиції.

Переважною темою залишається занепокоєння щодо надлишку пропозиції, тоді як перспективи попиту все ще невизначені, на тлі того, як ми наближаємося до кінця року. Перезапуск трубопроводу KRG також чинить тиск на ціни – сказав старший аналітик LSEG Ань Фам.

Прогнозується, що цього року глобальні постачання зростатимуть значно швидше, ніж прогнозувалося раніше. Такого висновку у своєму останньому звіті дійшло Міжнародне енергетичне агентство. У перспективі до 2026 року профіцит нафти може стати ще відчутнішим, оскільки ОПЕК+ нарощує видобуток, а країни поза картелем також посилюють виробництво.

Водночас ситуація на ринку залишається нестабільною. Інвестори уважно стежать за дискусіями в Європейському Союзі щодо можливого посилення санкцій проти російського нафтового експорту та за розвитком подій на Близькому Сході, де геополітичні ризики можуть швидко вплинути на цінову динаміку.

Додаткову невизначеність створюють і дані зі США: очікується, що минулого тижня запаси сирої нафти зросли, тоді як обсяги бензину та дистилятів – скоротилися.

За даними Ініціативи спільних даних організацій (JODI), у липні Саудівська Аравія скоротила експорт нафти до найнижчого рівня за останні чотири місяці. Натомість Ірак, другий за обсягами виробник у рамках ОПЕК+, навпаки збільшив поставки, виконуючи домовленості картелю.

Нагадаємо

Напередодні повідомлялось, що після тритижневого зниження ціни на нафту починають зростати, оскільки ринок реагує на можливі нові санкції Європейського Союзу, спрямовані на скорочення енергетичних доходів росії.

19 вересня ціни на нафту впали, на тлі того, як побоювання з приводу попиту на пальне в США переважили очікування того, що перше цього року зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США призведе до зростання споживання.