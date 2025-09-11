ОПЕК підтверджує високі прогнози попиту на нафту і бачить стабільне зростання економіки
Київ • УНН
ОПЕК зберегла прогнози попиту на нафту на 2025-2026 роки, вказуючи на зростання світової економіки. Це рішення підтримує оптимізм картелю щодо стабільних цін на енергоносії.
ОПЕК 11 вересня не змінила прогнози щодо світового попиту на нафту на 2025 та 2026 роки, зазначивши, що глобальна економіка і надалі зростає у другій половині року. Про це йдеться у щомісячному звіті організації, пише УНН.
Деталі
Оптимізм картелю підтримує рішення ширшої групи виробників ОПЕК+ минулої неділі збільшити квоти на видобуток нафти з жовтня. За даними аналітиків, головна причина – прагнення Саудівської Аравії відновити свою частку на світовому нафтовому ринку.
Доходи росії від нафти впали до рекордного мінімуму з початку війни - МЕА зафіксувало серйозний спад11.09.25, 14:23 • 1776 переглядiв
Згідно з прогнозами, попит на нафту залишається високим, що підтверджує поточну стійкість глобальної економіки та підтримує надії виробників на стабільні ціни на ринку енергоносіїв.
Нагадаємо
Ціни на нафту Brent та WTI знизилися на тлі зростання запасів сирої нафти та бензину в США, що посилює ризики надлишкової пропозиції. Слабкий попит та уповільнення економіки США тиснуть на нафтові ринки, незважаючи на геополітичні ризики.
Напередодні повідомлялося, що ціни на нафту зросли після рішення ОПЕК+ про менш значне підвищення видобутку та чуток про нові санкції проти росії. Brent та WTI піднялися до $66,37 та $62,58 за барель відповідно.