ОПЕК подтверждает высокие прогнозы спроса на нефть и видит стабильный рост экономики

15:15 • 878 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 3914 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 3584 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Эксклюзив
14:08 • 9544 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 11206 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 13584 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 12801 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 13002 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 14030 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
11 сентября, 09:16 • 13824 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 21216 просмотра
Крупнейший круизный лайнер Disney «столкнулся» с проблемами: первый рейс из Сингапура отложен11 сентября, 06:49 • 4260 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 21382 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 18850 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 20981 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 3934 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 9556 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 21177 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 44053 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 103925 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 1132 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 21177 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 18989 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 29989 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 94565 просмотра
ОПЕК подтверждает высокие прогнозы спроса на нефть и видит стабильный рост экономики

Киев • УНН

 • 294 просмотра

ОПЕК сохранила прогнозы спроса на нефть на 2025-2026 годы, указывая на рост мировой экономики. Это решение поддерживает оптимизм картеля относительно стабильных цен на энергоносители.

ОПЕК подтверждает высокие прогнозы спроса на нефть и видит стабильный рост экономики

ОПЕК 11 сентября не изменила прогнозы по мировому спросу на нефть на 2025 и 2026 годы, отметив, что глобальная экономика продолжает расти во второй половине года. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации, пишет УНН.

Детали

Оптимизм картеля поддерживает решение более широкой группы производителей ОПЕК+ в минувшее воскресенье увеличить квоты на добычу нефти с октября. По данным аналитиков, главная причина – стремление Саудовской Аравии восстановить свою долю на мировом нефтяном рынке.

Доходы россии от нефти упали до рекордного минимума с начала войны - МЭА зафиксировало серьезный спад11.09.25, 14:23 • 1796 просмотров

Согласно прогнозам, спрос на нефть остается высоким, что подтверждает текущую устойчивость глобальной экономики и поддерживает надежды производителей на стабильные цены на рынке энергоносителей.

Напомним

Цены на нефть Brent и WTI снизились на фоне роста запасов сырой нефти и бензина в США, что усиливает риски избыточного предложения. Слабый спрос и замедление экономики США давят на нефтяные рынки, несмотря на геополитические риски.

Накануне сообщалось, что цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о менее значительном повышении добычи и слухов о новых санкциях против россии. Brent и WTI поднялись до $66,37 и $62,58 за баррель соответственно.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты