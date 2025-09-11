ОПЕК подтверждает высокие прогнозы спроса на нефть и видит стабильный рост экономики

ОПЕК 11 сентября не изменила прогнозы по мировому спросу на нефть на 2025 и 2026 годы, отметив, что глобальная экономика продолжает расти во второй половине года. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации, пишет УНН.

Детали

Оптимизм картеля поддерживает решение более широкой группы производителей ОПЕК+ в минувшее воскресенье увеличить квоты на добычу нефти с октября. По данным аналитиков, главная причина – стремление Саудовской Аравии восстановить свою долю на мировом нефтяном рынке.

Согласно прогнозам, спрос на нефть остается высоким, что подтверждает текущую устойчивость глобальной экономики и поддерживает надежды производителей на стабильные цены на рынке энергоносителей.

Напомним

Цены на нефть Brent и WTI снизились на фоне роста запасов сырой нефти и бензина в США, что усиливает риски избыточного предложения. Слабый спрос и замедление экономики США давят на нефтяные рынки, несмотря на геополитические риски.

Накануне сообщалось, что цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ о менее значительном повышении добычи и слухов о новых санкциях против россии. Brent и WTI поднялись до $66,37 и $62,58 за баррель соответственно.