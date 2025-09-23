Нефть продолжает дешеветь: соглашение Ирака и Курдистана давит на рынок

Из-за договоренности между правительствами Ирака и Курдистана о возобновлении работы ключевого нефтепровода цены на нефть продолжают падать. Инвесторы обеспокоены возможным избытком предложения на мировом рынке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во вторник, 23 сентября, котировки нефти начали снижаться, несмотря на то, что вчера цена на "черное золото" повысилась на фоне слухов о новых санкциях против россии.

Фьючерсы на нефть Brent опустились на 0,63% – до 66,15 доллара за баррель, тогда как американская WTI потеряла 0,58% и торговалась на уровне 61,92 доллара. Таким образом, за последнюю неделю обе марки потеряли около 4%.

ОПЕК подтверждает высокие прогнозы спроса на нефть и видит стабильный рост экономики

Давление на рынок усилилось после того, как Багдад и курдская администрация достигли предварительного соглашения о возобновлении эксплуатации нефтепровода. Это подпитало ожидания увеличения экспорта из региона и риск избыточного предложения.

Преобладающей темой остается беспокойство по поводу избытка предложения, тогда как перспективы спроса все еще неопределенны, на фоне того, как мы приближаемся к концу года. Перезапуск трубопровода KRG также оказывает давление на цены – сказал старший аналитик LSEG Ань Фам.

Прогнозируется, что в этом году глобальные поставки будут расти значительно быстрее, чем прогнозировалось ранее. К такому выводу в своем последнем отчете пришло Международное энергетическое агентство. В перспективе до 2026 года профицит нефти может стать еще более ощутимым, поскольку ОПЕК+ наращивает добычу, а страны вне картеля также усиливают производство.

В то же время ситуация на рынке остается нестабильной. Инвесторы внимательно следят за дискуссиями в Европейском Союзе относительно возможного ужесточения санкций против российского нефтяного экспорта и за развитием событий на Ближнем Востоке, где геополитические риски могут быстро повлиять на ценовую динамику.

Дополнительную неопределенность создают и данные из США: ожидается, что на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли, тогда как объемы бензина и дистиллятов – сократились.

По данным Инициативы совместных данных организаций (JODI), в июле Саудовская Аравия сократила экспорт нефти до самого низкого уровня за последние четыре месяца. А Ирак, второй по объемам производитель в рамках ОПЕК+, наоборот увеличил поставки, выполняя договоренности картеля.

Напомним

Накануне сообщалось, что после трехнедельного снижения цены на нефть начинают расти, поскольку рынок реагирует на возможные новые санкции Европейского Союза, направленные на сокращение энергетических доходов россии.

19 сентября цены на нефть упали, на фоне того, как опасения по поводу спроса на топливо в США перевесили ожидания того, что первое в этом году снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США приведет к росту потребления.