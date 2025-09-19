Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо попиту в США попри зниження ставки ФРС

Ціни на нафту впали в п'ятницю, на тлі того, як побоювання з приводу попиту на пальне в США переважили очікування того, що перше цього року зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США призведе до зростання споживання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 15 центів, або 0,2%, до $67,29 за барель до 04:32 за Гринвічем (07:32 за Києвом), а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 23 центи, або 0,4%, до $63,34.

Обидві марки, як і раніше, демонструють тенденцію до зростання другий тиждень поспіль.

У середу ФРС знизила ключову ставку на чверть відсоткового пункту та заявила про подальше зниження у відповідь на ознаки слабкості ринку праці.

У США вперше за 9 місяців знизили ключову ставку: причини і наслідки

Зниження вартості запозичень зазвичай стимулює попит на нафту та зростання цін.

"Ринок опинився між суперечливими сигналами. Щодо попиту, усі енергетичні агенції, включаючи (Управління енергетичної інформації), висловили стурбованість з приводу його ослаблення, що пом'якшило очікування значного зростання цін у короткостроковій перспективі", - зазначила Пріянка Сачдева, аналітик Phillip Nova.

"Що стосується пропозиції, то заплановане збільшення видобутку ОПЕК+ та ознаки надлишку запасів паливно-сировинних продуктів у США чинять тиск на настрої", - зазначила вона.

Збільшення запасів дистилятів у США на 4 мільйони барелів, попри ринкові очікування зростання на 1 мільйон барелів, викликало побоювання з приводу попиту з боку найбільшого світового споживача нафти та чинило тиск на ціни.

Економічні дані також посилили побоювання. Опубліковані цього тижня дані щодо заявок на допомогу з безробіття свідчать про те, що ринок праці США послабшав: попит на робочу силу та пропозиція впали, а обсяги будівництва односімейних будинків у серпні впали до майже 2,5-річного мінімуму на тлі надлишку нерозпроданих нових будинків.

У росії, яка у 2024 році стала другим за величиною виробником нафти у світі після США, міністерство фінансів оголосило про новий захід захисту державного бюджету від коливань цін на нафту та західних санкцій, що дещо послабило побоювання з приводу постачання.

"Коментар президента Трампа про те, що він віддає перевагу низьким цінам проти санкцій проти росії, також послабив побоювання з приводу перебоїв з поставками", - зазначив аналітик ANZ Деніел Гайнс у своїй замітці в п'ятницю.

Трамп звинуватив Європу в недостатній жорсткості щодо санкцій проти росії