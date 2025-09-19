Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу спроса в США, несмотря на снижение ставки ФРС

Цены на нефть упали в пятницу на фоне того, как опасения по поводу спроса на топливо в США перевесили ожидания того, что первое в этом году снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США приведет к росту потребления, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 15 центов, или 0,2%, до $67,29 за баррель к 04:32 по Гринвичу (07:32 по Киеву), а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 23 цента, или 0,4%, до $63,34.

Обе марки по-прежнему демонстрируют тенденцию к росту вторую неделю подряд.

В среду ФРС снизила ключевую ставку на четверть процентного пункта и заявила о дальнейшем снижении в ответ на признаки слабости рынка труда.

Снижение стоимости заимствований обычно стимулирует спрос на нефть и рост цен.

"Рынок оказался между противоречивыми сигналами. Что касается спроса, все энергетические агентства, включая (Управление энергетической информации), выразили обеспокоенность по поводу его ослабления, что смягчило ожидания значительного роста цен в краткосрочной перспективе", - отметила Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova.

"Что касается предложения, то запланированное увеличение добычи ОПЕК+ и признаки избытка запасов топливно-сырьевых продуктов в США оказывают давление на настроения", - отметила она.

Увеличение запасов дистиллятов в США на 4 миллиона баррелей, несмотря на рыночные ожидания роста на 1 миллион баррелей, вызвало опасения по поводу спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя нефти и оказало давление на цены.

Экономические данные также усилили опасения. Опубликованные на этой неделе данные по заявкам на пособие по безработице свидетельствуют о том, что рынок труда США ослаб: спрос на рабочую силу и предложение упали, а объемы строительства односемейных домов в августе упали до почти 2,5-летнего минимума на фоне избытка нераспроданных новых домов.

В россии, которая в 2024 году стала вторым по величине производителем нефти в мире после США, министерство финансов объявило о новой мере защиты государственного бюджета от колебаний цен на нефть и западных санкций, что несколько ослабило опасения по поводу поставок.

"Комментарий президента Трампа о том, что он предпочитает низкие цены против санкций против россии, также ослабил опасения по поводу перебоев с поставками", - отметил аналитик ANZ Дэниел Хайнс в своей заметке в пятницу.

