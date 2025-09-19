Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу спроса в США, несмотря на снижение ставки ФРС

$41.190.02
48.770.12
ukenru
Эксклюзив
06:26 • 1870 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 23663 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 47817 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 33905 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 44487 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 59442 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28018 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23262 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 41178 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16992 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
92%
755мм
Популярные новости
ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters18 сентября, 22:18 • 4646 просмотра
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 10500 просмотра
Politico: Трамп и Стармер – неожиданная дружба, меняющая мировую политику18 сентября, 22:59 • 3126 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21 • 28298 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 20723 просмотра
публикации
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 1870 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 35205 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 59442 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 40895 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 41178 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 12409 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 32089 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 30997 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 30857 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 29103 просмотра
Актуальное
FGM-148 Javelin
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу спроса в США, несмотря на снижение ставки ФРС

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Цены на нефть упали в пятницу, поскольку опасения по поводу спроса на топливо в США перевесили ожидания снижения процентной ставки ФРС. Фьючерсы на Brent снизились до $67,29 за баррель, а WTI – до $63,34.

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу спроса в США, несмотря на снижение ставки ФРС

Цены на нефть упали в пятницу на фоне того, как опасения по поводу спроса на топливо в США перевесили ожидания того, что первое в этом году снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США приведет к росту потребления, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 15 центов, или 0,2%, до $67,29 за баррель к 04:32 по Гринвичу (07:32 по Киеву), а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 23 цента, или 0,4%, до $63,34.

Обе марки по-прежнему демонстрируют тенденцию к росту вторую неделю подряд.

В среду ФРС снизила ключевую ставку на четверть процентного пункта и заявила о дальнейшем снижении в ответ на признаки слабости рынка труда.

В США впервые за 9 месяцев снизили ключевую ставку: причины и последствия18.09.25, 01:42 • 4440 просмотров

Снижение стоимости заимствований обычно стимулирует спрос на нефть и рост цен.

"Рынок оказался между противоречивыми сигналами. Что касается спроса, все энергетические агентства, включая (Управление энергетической информации), выразили обеспокоенность по поводу его ослабления, что смягчило ожидания значительного роста цен в краткосрочной перспективе", - отметила Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova.

"Что касается предложения, то запланированное увеличение добычи ОПЕК+ и признаки избытка запасов топливно-сырьевых продуктов в США оказывают давление на настроения", - отметила она.

Увеличение запасов дистиллятов в США на 4 миллиона баррелей, несмотря на рыночные ожидания роста на 1 миллион баррелей, вызвало опасения по поводу спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя нефти и оказало давление на цены.

Экономические данные также усилили опасения. Опубликованные на этой неделе данные по заявкам на пособие по безработице свидетельствуют о том, что рынок труда США ослаб: спрос на рабочую силу и предложение упали, а объемы строительства односемейных домов в августе упали до почти 2,5-летнего минимума на фоне избытка нераспроданных новых домов.

В россии, которая в 2024 году стала вторым по величине производителем нефти в мире после США, министерство финансов объявило о новой мере защиты государственного бюджета от колебаний цен на нефть и западных санкций, что несколько ослабило опасения по поводу поставок.

"Комментарий президента Трампа о том, что он предпочитает низкие цены против санкций против россии, также ослабил опасения по поводу перебоев с поставками", - отметил аналитик ANZ Дэниел Хайнс в своей заметке в пятницу.

Трамп обвинил Европу в недостаточной жесткости в отношении санкций против России15.09.25, 07:34 • 4155 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
ОПЕК
Дональд Трамп
Соединённые Штаты