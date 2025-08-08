НАБУ проситиме опублікувати всі матеріали щодо причетності двох детективів до співпраці з рф

Національне антикорупційне бюро буде просити Службу безпеки опублікувати всі матеріали щодо причетності двох співробітників НАБУ до проросійських впливів. Зокрема, ідеться про одного із керівників детективів Руслана Магомедрасулова. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Двоє співробітників знаходяться під вартою, ще трьом співробітникам повідомлено про підозру у скоєнні ДТП, слідство триває. А двоє співробітників під вартою за звинувачення у державній зраді. Відразу було розпочато два внутрішніх службових розслідувань у НАБУ. Мною направлено звернення до СБУ з проханням надати матеріали, докази, які підтверджують причетність цих двох співробітників до російського впливу

Кривонос повідомив, що по одному співробітнику НАБУ йому надійшла відповідь від СБУ.

Учора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист від СБУ, але мені не наданий дозвіл на розголошення його змісту публічно. Що я можу сказати, перше, я точно буду звертатися за додатковими матеріалами, чекаю відповідь по іншому співробітнику. Я буду просити дати дозвіл опублікувати ті матеріали, які мені надані, тому що не вбачаю, що їх потрібно приховувати від українського суспільства