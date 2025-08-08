НАБУ проситиме опублікувати всі матеріали щодо причетності двох детективів до співпраці з рф
Київ • УНН
Директор НАБУ Семен Кривонос просить СБУ опублікувати всі матеріали щодо причетності двох співробітників НАБУ, включаючи Руслана Магомедрасулова, до проросійських впливів. Один зі співробітників, Руслан Магомедрасулов, затриманий за підозрою у державній зраді.
Національне антикорупційне бюро буде просити Службу безпеки опублікувати всі матеріали щодо причетності двох співробітників НАБУ до проросійських впливів. Зокрема, ідеться про одного із керівників детективів Руслана Магомедрасулова. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
Двоє співробітників знаходяться під вартою, ще трьом співробітникам повідомлено про підозру у скоєнні ДТП, слідство триває. А двоє співробітників під вартою за звинувачення у державній зраді. Відразу було розпочато два внутрішніх службових розслідувань у НАБУ. Мною направлено звернення до СБУ з проханням надати матеріали, докази, які підтверджують причетність цих двох співробітників до російського впливу
Кривонос повідомив, що по одному співробітнику НАБУ йому надійшла відповідь від СБУ.
Учора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист від СБУ, але мені не наданий дозвіл на розголошення його змісту публічно. Що я можу сказати, перше, я точно буду звертатися за додатковими матеріалами, чекаю відповідь по іншому співробітнику. Я буду просити дати дозвіл опублікувати ті матеріали, які мені надані, тому що не вбачаю, що їх потрібно приховувати від українського суспільства
Директор НАБУ наголосив, що буде просити СБУ опублікувати у публічному просторі всі наявні матеріали по обох співробітниках.
Також просив би СБУ опублікувати всі наявні матеріали по обох співробітниках у публічному доступі, щоб українське суспільство побачило всі наявні докази, і я зміг прийняти рішення в межах службового розслідування на підставі цих матеріалів
СБУ спростовує, що співробітника НАБУ Магамедрасулова затримали через Міндіча31.07.25, 15:27 • 3734 перегляди
Контекст
Офіс Генпрокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.
Печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту. Також суд відправив під варту батька детектива.
Голова СБУ Василь Малюк повідомляв, що один із керівників територіальних управлінь детективів НАБУ Руслан Магомедрасулов вів бізнес із росією, а його батьки підтримували окупантів.