Эксклюзив
09:44 • 360 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 1864 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 3218 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 9466 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 11088 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 28610 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 36413 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 27781 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 86502 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 62691 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
НАБУ будет просить опубликовать все материалы о причастности двух детективов к сотрудничеству с рф

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Директор НАБУ Семен Кривонос просит СБУ опубликовать все материалы о причастности двух сотрудников НАБУ, включая Руслана Магомедрасулова, к пророссийским влияниям. Один из сотрудников, Руслан Магомедрасулов, задержан по подозрению в государственной измене.

НАБУ будет просить опубликовать все материалы о причастности двух детективов к сотрудничеству с рф

Национальное антикоррупционное бюро будет просить Службу безопасности опубликовать все материалы относительно причастности двух сотрудников НАБУ к пророссийским влияниям. В частности, речь идет об одном из руководителей детективов Руслане Магомедрасулове. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Двое сотрудников находятся под стражей, еще троим сотрудникам сообщено о подозрении в совершении ДТП, следствие продолжается. А двое сотрудников под стражей по обвинению в государственной измене. Сразу было начато два внутренних служебных расследования в НАБУ. Мною направлено обращение в СБУ с просьбой предоставить материалы, доказательства, подтверждающие причастность этих двух сотрудников к российскому влиянию

- сказал Кривонос.

Кривонос сообщил, что по одному сотруднику НАБУ ему поступил ответ от СБУ.

Вчера по одному из них мне поступило соответствующее письмо от СБУ, но мне не предоставлено разрешение на разглашение его содержания публично. Что я могу сказать, первое, я точно буду обращаться за дополнительными материалами, жду ответ по другому сотруднику. Я буду просить дать разрешение опубликовать те материалы, которые мне предоставлены, потому что не вижу, что их нужно скрывать от украинского общества

- заявил Кривонос.

Директор НАБУ подчеркнул, что будет просить СБУ опубликовать в публичном пространстве все имеющиеся материалы по обоим сотрудникам.

Также просил бы СБУ опубликовать все имеющиеся материалы по обоим сотрудникам в публичном доступе, чтобы украинское общество увидело все имеющиеся доказательства, и я смог принять решение в рамках служебного расследования на основании этих материалов

- сказал Кривонос.

СБУ опровергает, что сотрудника НАБУ Магамедрасулова задержали из-за Миндича31.07.25, 15:27 • 3731 просмотр

Контекст

Офис Генпрокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу. Также суд отправил под стражу отца детектива.

Глава СБУ Василий Малюк сообщал, что один из руководителей территориальных управлений детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов вел бизнес с россией, а его родители поддерживали оккупантов.

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Киев