НАБУ будет просить опубликовать все материалы о причастности двух детективов к сотрудничеству с рф

Национальное антикоррупционное бюро будет просить Службу безопасности опубликовать все материалы относительно причастности двух сотрудников НАБУ к пророссийским влияниям. В частности, речь идет об одном из руководителей детективов Руслане Магомедрасулове. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Двое сотрудников находятся под стражей, еще троим сотрудникам сообщено о подозрении в совершении ДТП, следствие продолжается. А двое сотрудников под стражей по обвинению в государственной измене. Сразу было начато два внутренних служебных расследования в НАБУ. Мною направлено обращение в СБУ с просьбой предоставить материалы, доказательства, подтверждающие причастность этих двух сотрудников к российскому влиянию - сказал Кривонос.

Кривонос сообщил, что по одному сотруднику НАБУ ему поступил ответ от СБУ.

Вчера по одному из них мне поступило соответствующее письмо от СБУ, но мне не предоставлено разрешение на разглашение его содержания публично. Что я могу сказать, первое, я точно буду обращаться за дополнительными материалами, жду ответ по другому сотруднику. Я буду просить дать разрешение опубликовать те материалы, которые мне предоставлены, потому что не вижу, что их нужно скрывать от украинского общества - заявил Кривонос.

Директор НАБУ подчеркнул, что будет просить СБУ опубликовать в публичном пространстве все имеющиеся материалы по обоим сотрудникам.

Также просил бы СБУ опубликовать все имеющиеся материалы по обоим сотрудникам в публичном доступе, чтобы украинское общество увидело все имеющиеся доказательства, и я смог принять решение в рамках служебного расследования на основании этих материалов - сказал Кривонос.

Контекст

Офис Генпрокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу. Также суд отправил под стражу отца детектива.

Глава СБУ Василий Малюк сообщал, что один из руководителей территориальных управлений детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов вел бизнес с россией, а его родители поддерживали оккупантов.