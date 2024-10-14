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НАБУ на шляху втрати незалежності через особисті інтереси – колишній перший заступник директора бюро Гізо Углава

Київ • УНН

 • 127618 перегляди

Колишній заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив про втрату незалежності бюро через переважання особистих інтересів над інституційними. Він висловив занепокоєння щодо нинішнього стану антикорупційного органу.

НАБУ на шляху втрати незалежності через особисті інтереси – колишній перший заступник директора бюро Гізо Углава

Національне антикорупційне бюро України через 10 років після створення опинилося на шляху втрати незалежності через те, що особисті інтереси осіб почали переважати над інституційними цінностями. Про це заявив колишній перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

14 жовтня, в день прийняття закону "Про Національне антикорупційне бюро України", Гізо Углава висловив занепокоєння щодо нинішнього стану бюро.

10 років тому мене як міжнародного експерта з великим досвідом у боротьбі з корупцією та реальними результатами у цій сфері запросили приєднатись до команди, яка розробляла законодавчу базу для створення НАБУ. Моїми завданнями було розробити зміни до законодавства та алгоритм впровадження конкретних механізмів, які дозволили НАБУ стати ефективною інституцією

- зазначив Углава.

Він наголосив, що колись НАБУ трималося на "трьох китах" - верховенство права, незалежність та принциповість. Однак, на його думку, тепер ці цінності опинилися під загрозою.

"Зараз мені щиро шкода, що зовнішня конʼюнктура та внутрішні процеси призвели до того, що НАБУ опинилось на шляху втрати незалежності, а особисті інтереси окремих осіб переважають над інституційними цінностями та кропіткою багаторічною командною роботою", - вказав колишній топпосадовець НАБУ.

Додамо

Гізо Углава працював у НАБУ першим заступником директора з моменту створення цього антикорупційного органу. Його звільнили з бюро 3 вересня 2024 року, офіційною підставою стало порушення присяги держслужбовця та правил етичної поведінки. Однак, Углава подав позов до суду з вимогою визнати наказ про його звільнення незаконним.

Варто зазначити, що за кілька місяців перед звільненням він встиг зробити низку гучних заяв, які викрили потенційні проблеми в управлінні та процесах розслідування справ антикорупційними детективами.

Углава звинувачував керівництво НАБУ, зокрема директора Семена Кривоноса, у тиску, спрямованому на те, щоб змусити його піти у відставку. А також він звернувся із заявою до Національного агентства з запобігань корупції на директора НАБУ і отримав офіційний статус викривача.

Тоді ще чинний заступник директора НАБУ неодноразово натякав на те, що рішення в бюро ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які на його думку, чинили цей тиск, були названі активісти Центру протидії корупції  (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Таку ж думку підтримують і адвокати, які також заявляли, що реальна ціль антикорупціонерів перетворилася з боротьби з корупцією на тиск на певних державних службовців для досягнення "зовнішніх" цілей.

До того ж адвокатська спільнота бʼє на сполох через ідею директора НАБУ Семена Кривоноса про створення своєї судової експертизи при бюро, адже "свої" експерти при слідстві не мають нічого спільного з незалежним розслідуванням.

Маніпуляції з експертизами - звична справа для НАБУ, однак нерідко це грає проти самих же детективів. Наприклад, як було з експертизами у справах "Ротердам+" та ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними безуспішно намагалися підтвердити свої звинувачення. Сам Володимир Омелян також зазначав, що детективи залучали "сумнівних експертів" під час розслідування справи проти нього.

До того ж НАБУ намагалося злити експертизу по справі проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про його невинуватість.

Наразі ж у НАБУ розпочався зовнішній незалежний аудит. Міжнародні експерти вже провели зустріч з антикорупційними активістами та адвокатами. Останні висловили стурбованість щодо ефективності розслідувань і прозорості роботи НАБУ.

НАЗК розпочало перевірку конфлікту інтересів у директора НАБУ Кривоноса 14.10.24, 15:18 • 122808 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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