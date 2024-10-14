НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

Национальное антикоррупционное бюро Украины через 10 лет после создания оказалось на пути потери независимости из-за того, что личные интересы лиц начали преобладать над институциональными ценностями. Об этом заявил бывший первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

14 октября, в день принятия закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", Гизо Углава выразил обеспокоенность относительно нынешнего состояния бюро.

10 лет назад меня как международного эксперта с большим опытом в борьбе с коррупцией и реальными результатами в этой сфере пригласили присоединиться к команде, которая разрабатывала законодательную базу для создания НАБУ. Моими задачами было разработать изменения в законодательство и алгоритм внедрения конкретных механизмов, которые позволили НАБУ стать эффективным институтом - отметил Углава.

Он отметил, что когда-то НАБУ держалось на "трех китах" - верховенство права, независимость и принципиальность. Однако, по его мнению, теперь эти ценности оказались под угрозой.

"Сейчас мне искренне жаль, что внешняя конъюнктура и внутренние процессы привели к тому, что НАБУ оказалось на пути потери независимости, а личные интересы отдельных лиц преобладают над институциональными ценностями и кропотливой многолетней командной работой", - указал бывший топ-чиновник НАБУ.

Добавим

Гизо Углава работал в НАБУ первым заместителем директора с момента создания этого антикоррупционного органа. Его уволили из бюро 3 сентября 2024 года, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Однако, Углава подал иск в суд с требованием признать приказ о его увольнении незаконным.

Стоит отметить, что за несколько месяцев перед увольнением он успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.

Углава обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку. А также он обратился с заявлением в Национальное агентство по предотвращению коррупции на директора НАБУ и получил официальный статус обличителя.

Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей.

К тому же адвокатское сообщество бьет тревогу из-за идеи директора НАБУ Семена Кривоноса о создании своей судебной экспертизы при бюро, ведь "свои" эксперты при следствии не имеют ничего общего с независимым расследованием.

Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам "Ротердам+" и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы в указанных делах "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о его невиновности.

Сейчас же в НАБУ начался внешний независимый аудит. Международные эксперты уже провели встречу с антикоррупционными активистами и адвокатами. Последние выразили обеспокоенность относительно эффективности расследований и прозрачности работы НАБУ.

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса