На Покровському напрямку в районах п'яти населених пунктів точаться запеклі бої - Генштаб

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5624 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 15681 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 32167 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47622 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82364 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66877 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79063 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94026 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87406 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179171 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 12016 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10628 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9996 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4036 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5400 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 32167 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179171 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335034 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268781 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379182 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1986 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47622 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18473 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23575 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29247 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

На Покровському напрямку в районах п'яти населених пунктів точаться запеклі бої - Генштаб

Київ • УНН

 • 14408 перегляди

На фронті відбулося понад 120 бойових зіткнень. Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, окупанти продовжують застосовувати авіацію та КАБи.

На Покровському напрямку в районах п'яти населених пунктів точаться запеклі бої - Генштаб

Із початку доби на фронті відбулося понад 120 бойових зіткнень. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Наші воїни тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 17 жовтня, передає УНН.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці. Також ворог завдав двох авіаударів у районі Писарівки та Старого Салтова, скинувши чотири КАБ.

Дев’ять штурмових дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Надії на Куп’янському напрямку. У районах Джерельного та Лозової точиться ще три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакує біля Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 16 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.

На Сіверському напрямку купанти активно застосовують авіацію. Зазнали ударів КАБами Сіверськ та Званівка.

КНДР готує контингент для війни проти України, говорив про це з США - Зеленський17.10.24, 16:17 • 12475 переглядiв

Тривають бої в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції ураїнських захисників.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька, Неліпівки та Щербанівки.

На Покровському напрямку. В районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Селидове – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

Найгарячіше на Курахівському напрямку триває десять боєзіткнень в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Антонівки, Костянтинівки, та Водяного. Ще 22 ворожих штурми в районах Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку було відбито п’ять штурмових дій противника поблизу Богоявленки, один ворожий штурм продовжується.

На Оріхівському напрямку загарбники застосовують авіацію в районі Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога.

За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали чотири авіаудари по території Курської області рф, застосувавши десять КАБ.

Залужний прокоментував наступ ЗСУ у курській області 17.10.24, 15:29 • 14750 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Лиман, Україна
Торецьк
Курахове
Україна
Краматорськ
Куп'янськ
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72