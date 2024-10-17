На Покровському напрямку в районах п'яти населених пунктів точаться запеклі бої - Генштаб
Київ • УНН
На фронті відбулося понад 120 бойових зіткнень. Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, окупанти продовжують застосовувати авіацію та КАБи.
Із початку доби на фронті відбулося понад 120 бойових зіткнень. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Наші воїни тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 17 жовтня, передає УНН.
На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці. Також ворог завдав двох авіаударів у районі Писарівки та Старого Салтова, скинувши чотири КАБ.
Дев’ять штурмових дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Надії на Куп’янському напрямку. У районах Джерельного та Лозової точиться ще три боєзіткнення.
На Лиманському напрямку ворог атакує біля Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 16 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.
На Сіверському напрямку купанти активно застосовують авіацію. Зазнали ударів КАБами Сіверськ та Званівка.
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Тривають бої в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції ураїнських захисників.
На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька, Неліпівки та Щербанівки.
На Покровському напрямку. В районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Селидове – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.
Найгарячіше на Курахівському напрямку триває десять боєзіткнень в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Антонівки, Костянтинівки, та Водяного. Ще 22 ворожих штурми в районах Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки вже відбито нашими захисниками.
На Времівському напрямку було відбито п’ять штурмових дій противника поблизу Богоявленки, один ворожий штурм продовжується.
На Оріхівському напрямку загарбники застосовують авіацію в районі Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога.
За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали чотири авіаудари по території Курської області рф, застосувавши десять КАБ.
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