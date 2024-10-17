На Покровском направлении в районах пяти населенных пунктов идут ожесточенные бои - Генштаб

С начала суток на фронте произошло более 120 боевых столкновений. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки почти на всех направлениях востока и юга страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях. Наши воины держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 17 октября, передает УНН.

На Харьковском направлении сегодня состоялось три боевых столкновения. Наши войска отбили атаки врага в районах Волчанска и Старицы. Также враг нанес два авиаудара в районе Писаревки и Старого Салтова, сбросив четыре КАБ.

Девять штурмовых действия захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Надежды на Купянском направлении. В районах Родникового и Лозовой продолжается еще три боестолкновения.

На Лиманском направлении враг атакует возле Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки и Белогоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 16 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Купанты активно применяют авиацию. Подверглись ударам КАБами Северск и Звановка.

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Продолжаются бои в районах Григорьевки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Торецка, Нелиповки и Щербановки.

На Покровском направлении. В районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Селидово - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 23 попытки штурма украинских позиций.

Горячее всего на Кураховском направлении продолжается десять боестолкновений в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Антоновки, Константиновки, и Водяного. Еще 22 вражеских штурма в районах Звездного, Острого, Георгиевки, Катериновки уже отбито нашими защитниками.

На Времовском направлении было отражено пять штурмовых действий противника вблизи Богоявленки, один вражеский штурм продолжается.

На Ореховском направлении захватчики применяют авиацию в районе Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили одну атаку врага.

По имеющейся информации на данное время, россияне нанесли четыре авиаудара по территории Курской области рф, применив десять КАБ.

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