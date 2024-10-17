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На Покровском направлении в районах пяти населенных пунктов идут ожесточенные бои - Генштаб

На Покровском направлении в районах пяти населенных пунктов идут ожесточенные бои - Генштаб

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 13:23  •  3542 просмотра

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На фронте произошло более 120 боевых столкновений. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях, оккупанты продолжают применять авиацию и КАБы.

С начала суток на фронте произошло более 120 боевых столкновений. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки почти на всех направлениях востока и юга страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях. Наши воины держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 17 октября, передает УНН.

На Харьковском направлении сегодня состоялось три боевых столкновения. Наши войска отбили атаки врага в районах Волчанска и Старицы. Также враг нанес два авиаудара в районе Писаревки и Старого Салтова, сбросив четыре КАБ.

Девять штурмовых действия захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Надежды на Купянском направлении. В районах Родникового и Лозовой продолжается еще три боестолкновения.

На Лиманском направлении враг атакует возле Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки и Белогоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 16 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Купанты активно применяют авиацию. Подверглись ударам КАБами Северск и Звановка.

КНДР готовит контингент для войны против Украины, говорил об этом с США - Зеленский17 октября 2024, 13:17 • 4516 просмотров

Продолжаются бои в районах Григорьевки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Торецка, Нелиповки и Щербановки.

На Покровском направлении. В районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Селидово - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 23 попытки штурма украинских позиций.

Горячее всего на Кураховском направлении продолжается десять боестолкновений в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Антоновки, Константиновки, и Водяного. Еще 22 вражеских штурма в районах Звездного, Острого, Георгиевки, Катериновки уже отбито нашими защитниками.

На Времовском направлении было отражено пять штурмовых действий противника вблизи Богоявленки, один вражеский штурм продолжается.

На Ореховском направлении захватчики применяют авиацию в районе Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили одну атаку врага.

По имеющейся информации на данное время, россияне нанесли четыре авиаудара по территории Курской области рф, применив десять КАБ.

Залужный прокомментировал наступление ВСУ в курской области17 октября 2024, 12:29 • 8718 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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