Залужный прокомментировал наступление ВСУ в курской области

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии, убежден, что наступление Сил обороны в Курской области свидетельствует, что Украина «продолжает быть самым активным деятелем развития военной науки». Об этом пишет Суспільне, передает УНН.

Детали

Во время своего выступления на мероприятии Chatham House Залужный отметил, что видел военных планов по этой операции, однако считает, что «украинское командование учло все необходимые линии для ее проведения».

И поверьте мне, это дело только военно-политического руководства Украины, каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать. Есть люди, которые дадут оценку этому, когда эта операция (наступление ВСУ в курской области - ред.)) закончится

Говоря о том, действительно ли эта операция связана с ситуацией на фронте, Залужный предложил оставить это профессионалам, которые дадут оценку военным действиям.

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Хочу вам напомнить, что продолжается война, и то, что военное руководство подчиняется высшему политическому руководству, и только им может давать ответ на эти вопросы. Я думаю, что если такое время придет, они это обязательно сделают, я бы не хотел бы сейчас давать оценку этим чем действиям