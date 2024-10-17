Залужний прокоментував наступ ЗСУ у курській області

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії, переконаний, що наступ Сил оборони в Курській області свідчить, що Україна "продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки". Про це пише Суспільне, передає УНН.

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Під час свого виступу на заході Chatham House Залужний наголосив, що бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що "українське командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення".

І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція ( наступ ЗСУ у курській області - ред.)) закінчиться

Говорячи про те, чи справді ця операція пов’язана з ситуацією на фронті, Залужний запропонував залишити це професіоналам, які дадуть оцінку військовим діям.

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Хочу вам нагадати, що продовжується війна, і те, що військове керівництво підпорядковується вищому політичному керівництву, і лише їм може давати відповідь на ці запитання. Я гадаю, що якщо такий час прийде, вони це обов'язково зроблять, я би не хотів би зараз давати оцінку цим чим діям