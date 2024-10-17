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Залужний прокоментував наступ ЗСУ у курській області

Київ • УНН

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Екс-головнокомандувач ЗСУ Залужний вважає, що наступ у Курській області свідчить про розвиток військової науки України. Він підкреслив, що оцінку операції мають давати професіонали після її завершення.

Залужний прокоментував наступ ЗСУ у курській області

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії, переконаний, що наступ Сил оборони в Курській області свідчить, що Україна "продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки". Про це пише Суспільне, передає УНН.

Деталі 

Під час свого виступу на заході Chatham House Залужний наголосив, що бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що "українське командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення".

І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція ( наступ ЗСУ у курській області - ред.)) закінчиться

- переконує ексголовнокомандувач ЗСУ. 

Говорячи про те, чи справді ця операція пов’язана з ситуацією на фронті, Залужний запропонував залишити це професіоналам, які дадуть оцінку військовим діям.

У курській області вдалося зірвати задум росіян - керівник Центру протидії дезінформації11.10.24, 11:49 • 12543 перегляди

Хочу вам нагадати, що продовжується війна, і те, що військове керівництво підпорядковується вищому політичному керівництву, і лише їм може давати відповідь на ці запитання. Я гадаю, що якщо такий час прийде, вони це обов'язково зроблять, я би не хотів би зараз давати оцінку цим чим діям

- підкреслив Валерій Залужний. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ зберігають необхідний тиск на росію в курській області, де бої тривають вже третій місяць. 

Володимир Омельченко

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