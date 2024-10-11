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У курській області вдалося зірвати задум росіян - керівник Центру протидії дезінформації

Київ • УНН

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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України повідомив про зрив задуму росіян у курській області. За його словами, армія рф зазнала значних втрат у техніці, але деталі не розголошуються.

У курській області вдалося зірвати задум росіян - керівник Центру протидії дезінформації

У курській області рф вдалося наразі зірвати задум росіян. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко не надаючи деталей, але зазначивши, що в армії рф значні втрати в техніці, передає УНН.

"У курській області вдалося наразі зірвати задум росіян. Без деталей, але в армії рф значні втрати в техніці", - написав Коваленко.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомляв, що армія рф перекинула близько 50 тисяч своїх військових до курської області. 

За оцінками американських високопосадовців, Україна має потенціал утримувати контроль над територією в курській області протягом кількох місяців. 

У російського війська через погану координацію і планування "є значні проблеми з логістикою в плані передислокації і організації", тому армія рф не готова повертати під свій контроль територію курської області рф. 

Анна Мурашко

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