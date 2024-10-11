В курской области удалось сорвать замысел россиян - руководитель Центра противодействия дезинформации
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины сообщил о срыве замысла россиян в курской области. По его словам, армия рф понесла значительные потери в технике, но детали не разглашаются.
В курской области рф удалось пока сорвать замысел россиян. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко не предоставляя деталей, но отметив, что в армии рф значительные потери в технике, передает УНН.
"В курской области удалось пока сорвать замысел россиян. Без деталей, но в армии рф значительные потери в технике", - написал Коваленко.
Дополнение
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщал, что армия рф перебросила около 50 тысяч своих военных в курскую область.
По оценкам американских высокопоставленных чиновников, Украина имеет потенциал удерживать контроль над территорией в курской области в течение нескольких месяцев.
У российского войска из-за плохой координации и планирования "есть значительные проблемы с логистикой в плане передислокации и организации", поэтому армия рф не готова возвращать под свой контроль территорию курской области рф.