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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В курской области удалось сорвать замысел россиян - руководитель Центра противодействия дезинформации

В курской области удалось сорвать замысел россиян - руководитель Центра противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:49  •  4459 просмотра

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины сообщил о срыве замысла россиян в курской области. По его словам, армия рф понесла значительные потери в технике, но детали не разглашаются.

В курской области рф удалось пока сорвать замысел россиян. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко не предоставляя деталей, но отметив, что в армии рф значительные потери в технике, передает УНН.

"В курской области удалось пока сорвать замысел россиян. Без деталей, но в армии рф значительные потери в технике", - написал Коваленко.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщал, что армия рф перебросила около 50 тысяч своих военных в курскую область. 

По оценкам американских высокопоставленных чиновников, Украина имеет потенциал удерживать контроль над территорией в курской области в течение нескольких месяцев. 

У российского войска из-за плохой координации и планирования "есть значительные проблемы с логистикой в плане передислокации и организации", поэтому армия рф не готова возвращать под свой контроль территорию курской области рф. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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