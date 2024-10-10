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У Пентагоні вважають, що армія рф не має можливості організувати наступ у курській області - Politico

У Пентагоні вважають, що армія рф не має можливості організувати наступ у курській області - Politico

Київ • УНН

 • 13535 перегляди

Джерела в Пентагоні повідомляють про значні проблеми з логістикою у російської армії. Україна може продовжувати боротьбу всередині росії протягом декількох місяців, перш ніж росіяни зможуть організувати відповідь.

У російського війська через погану координацію і планування "є значні проблеми з логістикою в плані передислокації і організації", тому армія рф не готова повертати під свій контроль територію курської області рф.  Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в Пентагоні, передає УНН

Деталі

Як пише видання, були побоювання, що тисячі військовослужбовців, яких Україна перекинула в курську область росії з серпня, призвели до нестачі в інших областях. Втім, за словами військового чиновника, аналітики вважають, що Україна може продовжувати боротьбу всередині росії протягом декількох місяців, перш ніж росіяни зможуть організувати відповідь.

Як сказав чиновник із Пентагону, українці змогли поповнити запаси військ на території росії, але у росіян через погану координацію і планування "є значні проблеми з логістикою в плані передислокації військ і організації" для переходу в наступ. 

"Поки не було нічого, що вказувало б мені на те, що вони готові зробити серйозну спробу повернути курськ, і я не думаю, що вони зможуть зробити це найближчим часом", - заявив він. 

Доповнення 

8 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ зберігають необхідний тиск на росію на курському напрямку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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