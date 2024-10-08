Триває вже третій місяць боїв у курській області, ми зберігаємо необхідний тиск на рф - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що ЗСУ зберігають необхідний тиск на росію в курській області, де бої тривають вже третій місяць. Зеленський також заслухав доповіді щодо процесів у системі ворога та співпраці з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ зберігають необхідний тиск на росію на курському напрямку. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
"Сьогодні також окрема й тривала доповідь Головкома щодо наших дій на фронті, щодо всіх захисних операцій, а також щодо Курської операції – зараз триває вже третій місяць боїв у курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на росію на цьому напрямку", - сказав Зеленський.
Він додав, що також заслухав доповіді керівника ГУР Кирила Буданова щодо процесів, які які відбуваються в системі ворога, і вплив на них України, а також доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо деталей співпраці з партнерами.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони зброєю та технікою. Визначено пріоритети для ОПК на наступний рік, включаючи ракети, дрони та снаряди.