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Триває вже третій місяць боїв у курській області, ми зберігаємо необхідний тиск на рф - Зеленський

Триває вже третій місяць боїв у курській області, ми зберігаємо необхідний тиск на рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 17336 перегляди

Президент України заявив, що ЗСУ зберігають необхідний тиск на росію в курській області, де бої тривають вже третій місяць. Зеленський також заслухав доповіді щодо процесів у системі ворога та співпраці з партнерами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ зберігають необхідний тиск на росію на курському напрямку. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Сьогодні також окрема й тривала доповідь Головкома щодо наших дій на фронті, щодо всіх захисних операцій, а також щодо Курської операції – зараз триває вже третій місяць боїв у курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на росію на цьому напрямку", - сказав Зеленський.

Він додав, що також заслухав доповіді керівника ГУР Кирила Буданова щодо процесів, які які відбуваються в системі ворога, і вплив на них України, а також доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо деталей співпраці з партнерами.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони зброєю та технікою. Визначено пріоритети для ОПК на наступний рік, включаючи ракети, дрони та снаряди.

Павло Башинський

Павло Башинський

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