Продолжается уже третий месяц боев в курской области, мы сохраняем необходимое давление на рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что ВСУ сохраняют необходимое давление на россию в курской области, где бои продолжаются уже третий месяц. Зеленский также заслушал доклады о процессах в системе врага и сотрудничества с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сохраняют необходимое давление на россию на курском направлении. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
"Сегодня также отдельный и длительный доклад Главкома по нашим действиям на фронте, по всем защитным операциям, а также по Курской операции - сейчас идет уже третий месяц боев в курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию на этом направлении", - сказал Зеленский.
Он добавил, что также заслушал доклады руководителя ГУР Кирилла Буданова о процессах, которые происходят в системе врага, и влияние на них Украины, а также доклад министра обороны Рустема Умерова о деталях сотрудничества с партнерами.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего по обеспечению Сил обороны оружием и техникой. Определены приоритеты для ОПК на следующий год, включая ракеты, дроны и снаряды.