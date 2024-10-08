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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Продолжается уже третий месяц боев в курской области, мы сохраняем необходимое давление на рф - Зеленский

Продолжается уже третий месяц боев в курской области, мы сохраняем необходимое давление на рф - Зеленский

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 17:24  •  3000 просмотра

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Президент Украины заявил, что ВСУ сохраняют необходимое давление на россию в курской области, где бои продолжаются уже третий месяц. Зеленский также заслушал доклады о процессах в системе врага и сотрудничества с партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сохраняют необходимое давление на россию на курском направлении. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Сегодня также отдельный и длительный доклад Главкома по нашим действиям на фронте, по всем защитным операциям, а также по Курской операции - сейчас идет уже третий месяц боев в курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию на этом направлении", - сказал Зеленский.

Он добавил, что также заслушал доклады руководителя ГУР Кирилла Буданова о процессах, которые происходят в системе врага, и влияние на них Украины, а также доклад министра обороны Рустема Умерова о деталях сотрудничества с партнерами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего по обеспечению Сил обороны оружием и техникой. Определены приоритеты для ОПК на следующий год, включая ракеты, дроны и снаряды.

Павел Башинский

Павел Башинский

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