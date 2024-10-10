В Пентагоне считают, что армия рф не имеет возможности организовать наступление в курской области - Politico

У российского войска из-за плохой координации и планирования «есть значительные проблемы с логистикой в плане передислокации и организации», поэтому армия рф не готова возвращать под свой контроль территорию курской области рф. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Пентагоне, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, были опасения, что тысячи военнослужащих, которых Украина перебросила в курскую область россии с августа, привели к нехватке в других областях. Впрочем, по словам военного чиновника, аналитики считают, что Украина может продолжать борьбу внутри россии в течение нескольких месяцев, прежде чем россияне смогут организовать ответ.

Как сказал чиновник из Пентагона, украинцы смогли пополнить запасы войск на территории россии, но у россиян из-за плохой координации и планирования «есть значительные проблемы с логистикой в плане передислокации войск и организации» для перехода в наступление

«Пока не было ничего, что указывало бы мне на то, что они готовы предпринять серьезную попытку вернуть Курск, и я не думаю, что они смогут сделать это в ближайшее время», - заявил он.

Дополнение

8 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сохраняют необходимое давление на Россию на курском направлении.