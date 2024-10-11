росіяни перекинули 50 тис. військових до курської області - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив про перекидання рф 50 тис. військових до курської області. Це послабило російські позиції на інших напрямках фронту, полегшивши умови для оборони України.
Армія рф перекинула близько 50 тисяч своїх військових до курської області. Цим вона послабила свої позиції на інших напрямках фронту в Україні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський у документальному фільмі, який транслювався під час телемарафону 10 жовтня, пише "Суспільне", передає УНН.
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"Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків", - зазначив він.
Сирський також вказав, що такі дії рф призвели до ослаблення російських угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій, Херсонській областях та Краматорському напрямку.
"Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції",-розповів головнокомандувач.
Доповнення
За оцінками американських високопосадовців, Україна має потенціал утримувати контроль над територією в курській області протягом кількох місяців.
У російського війська через погану координацію і планування "є значні проблеми з логістикою в плані передислокації і організації", тому армія рф не готова повертати під свій контроль територію курської області рф.