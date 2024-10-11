россияне перебросили 50 тыс. военных в курскую область - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил о переброске рф 50 тыс. военных в курскую область. Это ослабило российские позиции на других направлениях фронта, облегчив условия для обороны Украины.
Армия рф перебросила около 50 тысяч своих военных в курскую область. Этим она ослабила свои позиции на других направлениях фронта в Украине. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский в документальном фильме, который транслировался во время телемарафона 10 октября, пишет «Суспільне», передает УНН.
Детали
«Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений», - отметил он.
Сырский также указал, что такие действия рф привели к ослаблению российских группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской областях и Краматорском направлении.
«Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции»,-рассказал главнокомандующий.
Дополнение
По оценкам американских высокопоставленных чиновников, Украина имеет потенциал удерживать контроль над территорией в курской области в течение нескольких месяцев.
У российского войска из-за плохой координации и планирования «есть значительные проблемы с логистикой в плане передислокации и организации», поэтому армия рф не готова возвращать под свой контроль территорию курской области рф.