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Україна може ще кілька місяців утримувати контроль над курською областю - Bloomberg

Київ • УНН

 • 97970 перегляди

За оцінками американських посадовців, Україна здатна контролювати територію в курській області протягом кількох місяців.

За оцінками американських високопосадовців, Україна має потенціал утримувати контроль над територією в курській області протягом кількох місяців. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, наразі Україна не стикається з серйозними проблемами з постачанням, оскільки ворожі війська проводять лише обмежені контратаки, зосередившись на просуванні на сході України.

Завдяки зусиллям союзників, включаючи Чехію, США та Францію, українські війська отримали стабільне постачання боєприпасів, що зміцнило їх артилерійський потенціал. Літня операція в курській області спочатку вразила союзників своїм швидким успіхом, але також викликала занепокоєння щодо можливих витрат, якщо терористична країна вирішить перейти в контрнаступ.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що контроль над цією територією може бути використаний як важіль на переговорах, хоча наразі неясно, коли такі переговори можуть відбутися.

Курська операція це важливий етап війни проти рф - Зеленський 06.10.24, 21:05 • 48602 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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