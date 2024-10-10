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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 02:21  •  200 просмотра

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По оценкам американских чиновников, Украина способна контролировать территорию в курской области в течение нескольких месяцев.

По оценкам американских чиновников, Украина имеет потенциал удерживать контроль над территорией в курской области в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно информации, сейчас Украина не сталкивается с серьезными проблемами со снабжением, поскольку вражеские войска проводят лишь ограниченные контратаки, сосредоточившись на продвижении на востоке Украины.

Благодаря усилиям союзников, включая Чехию, США и Францию, украинские войска получили стабильные поставки боеприпасов, что укрепило их артиллерийский потенциал. Летняя операция в курской области сначала поразила союзников своим быстрым успехом, но также вызвала беспокойство относительно возможных расходов, если террористическая страна решит перейти в контрнаступление.

Президент Владимир Зеленский отметил, что контроль над этой территорией может быть использован как рычаг на переговорах, хотя пока неясно, когда такие переговоры могут состояться.

Курская операция это важный этап войны против рф - Зеленский 6 октября 2024, 18:05 • 47912 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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