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На передовій відбулося 125 боєзіткнень: 50% боїв точилися на 3 напрямках - Генштаб

На передовій відбулося 125 боєзіткнень: 50% боїв точилися на 3 напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 20236 перегляди

На фронті відбулося 125 боєзіткнень, з яких понад 50% на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках. Окупанти завдали 2 ракетні удари, 63 авіаудари та залучили понад 650 дронів-камікадзе.

На передовій відбулося 125 боєзіткнень. Більше 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.  Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За інформацією, загарбники завдали по Україні два ракетні удари, 63 авіаудари, скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, було залучено для ураження понад 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 3400 обстрілів.

Ситуація на напрямках

На Харківському: окупанти двічі безуспішно штурмували у районі Вовчанська.

На Куп’янському: агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової. Нині триває два боєзіткнення.

На Лиманському: терористи 23 рази атакували поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському: ЗСУ відбили штурм окупаційних військ у бік Виїмки.

На Краматорському: ворог бив біля Калинівки, Майського, Андріївки та Білої гори. Сили оборони зупинили 7 атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Торецькому: окупанти штурмували неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Нині точаться чотири бої.

На Покровському: противник 25 разів атакував у районах Новоторецька, Селідового, Новогродівки, Красного Яру, Воздвиженки, Михайлівки та Маринівки. ЗСУ відбили 24 штурми, втім біля Селідового ще триває бій.

На Курахівському: агресор здійснив 20 спроб прорватися поблизу Желанного Другого, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Гірника. Зараз продовжуються сім боєзіткнень.

На Времівському: супротивник 5 разів атакував біля Вугледару, Катеринівки та Водяного. На даний момент ще триває одна атака.

На Оріхівському: війська загарбників чотири рази штурмували поблизу Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 81, ворог активно діє на трьох напрямках21.09.24, 18:59 • 20745 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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