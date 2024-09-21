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Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 81, ворог активно діє на трьох напрямках

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 81, ворог активно діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 20745 перегляди

На фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Найактивніші дії ворога на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках. Українські сили стійко тримають оборону та завдають втрат противнику.

На цей час кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 81. Ворог активно діє на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН.

На Харківському напрямку противник намагається штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Степової, Новоселівки, Лозової та Стельмахівки. Одне боєзіткнення ще триває. По Куп’янську та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів п’ятьма керованими авіаційними бомбами.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Чернещина, Невське, Торське, Новосадове та Терни. Тринадцять боїв завершилися, ще один – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Виїмки на Сіверському напрямку. Одне боєзіткнення завершено без успіху для противника.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали сім атак російських загарбників поблизу Калинівки, Майського та Андріївки. Три ворожі штурми ще продовжуються. Авіація окупантів завдала ударів КАБами та НАРАми по Часовому Яру, Іванівському, Предтечиному та Ступочках.

На Торецькому напрямку агресор вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. Ворог активно застосовує авіацію. По Торецьку, Білій Горі, Олександро-Калиновому завдав ударів КАБами, а по Дружбі та Дачному бив некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 10 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 13 разів у бік населених пунктів Цукурине, Гірник, Желанне Перше, Георгіївка, Катеринівка та Костянтинівка. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось чотири ворожі атаки неподалік Катеринівки та Вугледара. Один бій ще триває.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває. 

На решті напрямків – без особливих змін.

"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали дванадцять ударів двадцятьма КАБами по власній території", - додали у Генштабі.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 123 ворожих атаки, найінтенсивніші бої на Курахівському напрямку20.09.24, 17:28 • 16331 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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