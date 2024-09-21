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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 81, враг активно действует на трех направлениях

Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 81, враг активно действует на трех направлениях

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 15:59  •  5283 просмотра

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На фронте произошло 81 боевое столкновение. Самые активные действия врага на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях. Украинские силы стойко держат оборону и наносят потери противнику.

В настоящее время количество боевых столкновений на фронте возросло до 81. Враг активно действует на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

На Харьковском направлении противник пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Степной, Новоселовки, Лозовой и Стельмаховки. Одно боестолкновение еще продолжается. По Купянску и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары пятью управляемыми авиационными бомбами.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 14 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина, Невское, Торское, Новосадово и Терны. Тринадцать боев завершились, еще один - продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Выемки на Северском направлении. Одно боестолкновение завершено без успеха для противника.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали семь атак российских захватчиков вблизи Калиновки, Майского и Андреевки. Три вражеских штурма еще продолжаются. Авиация оккупантов нанесла удары КАБами и НАРАми по Часовому Яру, Ивановскому, Предтечиному и Ступочкам.

На Торецком направлении агрессор восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Враг активно применяет авиацию. По Торецку, Белой Горе, Александро-Калиновому нанес удары КАБами, а по Дружбе и Дачному бил неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 10 атак противника, два боестолкновения - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 13 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Горняк, Желанное Первое, Георгиевка, Екатериновка и Константиновка. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось четыре вражеские атаки неподалеку Катериновки и Угледара. Один бой еще продолжается.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Роботино, Новоандреевки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается. 

На остальных направлениях - без особых изменений.

«Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли двенадцать ударов двадцатью КАБами по собственной территории», - добавили в Генштабе.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 123 ворожих атаки, найінтенсивніші бої на Курахівському напрямку20 сентября 2024, 14:28 • 13788 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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