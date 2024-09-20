Генштаб о ситуации на фронте: произошло 123 вражеских атаки, самые интенсивные бои на Кураховском направлении

За сегодня на фронте произошло 123 вражеских атаки. Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении, где провел треть от всех атак. Об этом говорится в сводке Генштаба, по состоянию на 16:00, передает УНН.

На Харьковском направлении российские террористы штурмуют позиции наших подразделений в районах Волчанска, в настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи населенных пунктов Степная, Новоселовка, Синьковка и Лозовая. Пять боестолкновений продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов и Заречного. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже восемь вражеских атак, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника вблизи Выемки.

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг проводил шесть атак. Сегодня агрессор атакует возле населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже завершены, до сих пор идут еще три боестолкновения. Авиация агрессора нанесла бомбовые удары по населенному пункту Торецк и Клебан-Бык.

С начала суток на Покровском направлении оккупанты осуществили уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидово и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 16 атак противника, пять боестолкновений еще продолжаются.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Кураховском направлении, где захватчики 40 раз атаковали наши подразделения. Подразделения российских войск пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желаного Первого, Георгиевки, Дальнего, Александровки, Катрериновки и Константиновки. В настоящее время 10 штурмов продолжаются.

На Времовском направлении захватчики восемь раз безуспешно атаковали позиции украинских войск вблизи Угледара, Пречистовки и Богоявленки.

На Ореховском направлении подвергся ударам неуправляемыми авиационными ракетами населенный пункт Пятихатки. Также, вражеские подразделения безуспешно пытались продвинуться в направлении Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

В Генштабе добавили, что продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. С начала суток авиация врага нанесла 21 авиаудар, сбросив при этом 27 управляемых авиабомб по территории рф.

Генштаб: 163 боєзіткнення на фронті, найінтенсивніші бої точилися на Курахівському напрямку