Генштаб: 163 боестолкновения на фронте, самые интенсивные бои шли на Кураховском направлении

С начала суток на фронте произошло 163 боестолкновения. Горячее всего сегодня было на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Следовательно, по информации от Генштаба, сегодня террористы нанесли по Украине 61 авиаудар, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, задействовали для поражения 587 дронов-камикадзе и осуществили более 3500 обстрелов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: захватчики 3 раза безуспешно били возле Волчанска и Тихого.

На Купянском: оккупанты 11 раз наступали в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки. ВСУ отбили 9 атак, еще 2 пока продолжаются.

На Лиманском: противник 28 раз атаковал неподалеку Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Сейчас до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Северском: враг 7 раз неудачно атаковал вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском: Защитники остановили 2 наступательные действия агрессора у Курдюмовки и Ивановского.

На Торецком: террористы 12 раз атаковали возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском: силы врага 36 раз пытались прорвать оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка. На данный момент продолжаются 4 атаки.

На Кураховском: противник 49 раз атаковал возле Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Кроме того, до сих пор продолжается 13 боестолкновений.

На Времовском: захватчики совершили 5 наступлений вблизи Угледара, Ровнополя и Катериновки.

На Ореховском: враг пытается продвинуться вблизи Пятихаток, Роботино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки. ВСУ отбили 2 штурма, впрочем 3 боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском: русские потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи на левобережье Днепра.

Генштаб: особлива активність ворога - на Покровському та Курахівському напрямках