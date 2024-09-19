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Генштаб: 163 боєзіткнення на фронті, найінтенсивніші бої точилися на Курахівському напрямку

Генштаб: 163 боєзіткнення на фронті, найінтенсивніші бої точилися на Курахівському напрямку

Київ • УНН

 • 21308 перегляди

На передовій відбулося 163 боєзіткнення, найгарячіше було на Курахівському напрямку. Ворог завдав 61 авіаудар, використав 587 дронів-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів.

Від початку доби на фронті відбулося 163 боєзіткнення. Найгарячіше сьогодні було на Курахівському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Відтак, за інформацією від Генштабу, сьогодні терористи завдали по Україні 61 авіаудар, скинувши 88 КАБ. Крім цього, задіяли для ураження 587 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів.

Ситуація на напрямках

На Харківському: загарбники 3 рази безуспішно били біля Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському: окупанти 11 разів наступали у районах Синьківки, Стельмахівки та Глушківки. ЗСУ відбили 9 атак, ще 2 наразі тривають.

На Лиманському: противник 28 разів атакував неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. Нині досі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському: ворог 7 разів невдало атакував поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському: Захисники зупинили 2 наступальні дії агресора біля Курдюмівки та Іванівського.

На Торецькому: терористи 12 разів атакували біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському: сили ворога 36 разів намагалися прорвати оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка. На даний момент тривають 4 атаки.

На Курахівському: супротивник 49 разів атакував біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Крім того, досі точиться 13 боєзіткнень. 

На Времівському: загарбники здійснили 5 наступів поблизу Вугледару, Рівнополя та Катеринівки.

На Оріхівському: ворог намагається просунутись поблизу П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки. ЗСУ відбили 2 штурми, втім 3 боєзіткнення триває.

На Придніпровському: росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі на лівобережжі Дніпра. 

Генштаб: особлива активність ворога - на Покровському та Курахівському напрямках19.09.24, 17:00 • 16999 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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