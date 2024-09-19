Генштаб: 163 боєзіткнення на фронті, найінтенсивніші бої точилися на Курахівському напрямку
Київ • УНН
На передовій відбулося 163 боєзіткнення, найгарячіше було на Курахівському напрямку. Ворог завдав 61 авіаудар, використав 587 дронів-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів.
Від початку доби на фронті відбулося 163 боєзіткнення. Найгарячіше сьогодні було на Курахівському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Відтак, за інформацією від Генштабу, сьогодні терористи завдали по Україні 61 авіаудар, скинувши 88 КАБ. Крім цього, задіяли для ураження 587 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів.
Ситуація на напрямках
На Харківському: загарбники 3 рази безуспішно били біля Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському: окупанти 11 разів наступали у районах Синьківки, Стельмахівки та Глушківки. ЗСУ відбили 9 атак, ще 2 наразі тривають.
На Лиманському: противник 28 разів атакував неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. Нині досі триває одне боєзіткнення.
На Сіверському: ворог 7 разів невдало атакував поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.
На Краматорському: Захисники зупинили 2 наступальні дії агресора біля Курдюмівки та Іванівського.
На Торецькому: терористи 12 разів атакували біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки.
На Покровському: сили ворога 36 разів намагалися прорвати оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка. На даний момент тривають 4 атаки.
На Курахівському: супротивник 49 разів атакував біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Крім того, досі точиться 13 боєзіткнень.
На Времівському: загарбники здійснили 5 наступів поблизу Вугледару, Рівнополя та Катеринівки.
На Оріхівському: ворог намагається просунутись поблизу П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки. ЗСУ відбили 2 штурми, втім 3 боєзіткнення триває.
На Придніпровському: росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі на лівобережжі Дніпра.
Генштаб: особлива активність ворога - на Покровському та Курахівському напрямках19.09.24, 17:00 • 16999 переглядiв