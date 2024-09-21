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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На передовой произошло 125 боестолкновений: 50% боев шли на 3 направлениях - Генштаб

На передовой произошло 125 боестолкновений: 50% боев шли на 3 направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 20:48  •  3296 просмотра

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На фронте произошло 125 боестолкновений, из которых более 50% на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях. Оккупанты нанесли 2 ракетных удара, 63 авиаудара и привлекли более 650 дронов-камикадзе.

На передовой произошло 125 боестолкновений. Более 50% от общего количества боев произошли на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.  Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, захватчики нанесли по Украине два ракетных удара, 63 авиаудара, сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения более 650 дронов-камикадзе и осуществили почти 3400 обстрелов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: оккупанты дважды безуспешно штурмовали в районе Волчанска.

На Купянском: агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Лиманском: террористы 23 раза атаковали вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Северском: ВСУ отбили штурм оккупационных войск в сторону Выемки.

На Краматорском: враг бил возле Калиновки, Майского, Андреевки и Белой горы. Силы обороны остановили 7 атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком: оккупанты штурмовали неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Сейчас идут четыре боя.

На Покровском: противник 25 раз атаковал в районах Новоторецка, Селидово, Новогродовки, Красного Яра, Воздвиженки, Михайловки и Мариновки. ВСУ отбили 24 штурма, впрочем у Селидово еще продолжается бой.

На Кураховском: агрессор совершил 20 попыток прорваться вблизи Желанного Второго, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Горняка. Сейчас продолжаются семь боестолкновений.

На Времовском: противник 5 раз атаковал возле Угледара, Катериновки и Водяного. На данный момент еще продолжается одна атака.

На Ореховском: войска захватчиков четыре раза штурмовали вблизи Роботино, Новоандреевки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 81, ворог активно діє на трьох напрямках21 сентября 2024, 15:59 • 14509 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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