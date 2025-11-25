На лівому березі Києва скасували екстрені відключення - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК скасував екстрені відключення на лівому березі Києва. Це сталося після масованої комбінованої атаки ворога на енергетичну інфраструктуру.
Екстрені відключення на лівому березі столиці скасували, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано
Доповнення
За даними Міненерго, уночі сталася "масована комбінована атака ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури". Енергетики мали розпочати оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.