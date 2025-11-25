На левом берегу Киева отменили экстренные отключения - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК отменил экстренные отключения на левом берегу Киева. Это произошло после массированной комбинированной атаки врага на энергетическую инфраструктуру.
Экстренные отключения на левом берегу столицы отменили, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Левый берег Киева: экстренные отключения отменены
Дополнение
По данным Минэнерго, ночью произошла "массированная комбинированная атака врага на объекты энергетической инфраструктуры". Энергетики должны были начать оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.