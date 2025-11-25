На левом берегу Киева отменили экстренные отключения - ДТЭК

Экстренные отключения на левом берегу столицы отменили, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Левый берег Киева: экстренные отключения отменены - говорится в сообщении компании.

Графики не действуют: Киев перешел на экстренные отключения света

По данным Минэнерго, ночью произошла "массированная комбинированная атака врага на объекты энергетической инфраструктуры". Энергетики должны были начать оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.