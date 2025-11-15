$42.060.00
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16590 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29443 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28538 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44169 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41588 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36033 перегляди
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28641 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19021 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68634 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, якого виманили під приводом продажу авто

Київ • УНН

 • 3158 перегляди

На Київщині затримали 50-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Зловмисник заманив жертву під приводом продажу автомобіля та застрелив її, щоб заволодіти грошима.

На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, якого виманили під приводом продажу авто

У Київській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві військовослужбовця, якого виманили на фіктивний продаж авто. Про це повідомив на начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, про зникнення воїна до поліції звернулася його мати - чоловік поїхав купувати старий автомобіль ВАЗ і перестав виходити на зв’язок.

Згодом тіло захисника знайшли в лісі на межі Кіровоградщини та Черкащини. На ньому виявили вогнепальне поранення.

Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини

- пише Нєбитов.

Підозрюваний уже мав кримінальне минуле - у 2017 році його притягували до відповідальності за незаконне зберігання зброї. Тепер, за даними поліції, він використав зброю для розбійного нападу та вбивства.

Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14.11.25, 18:30 • 5882 перегляди

Ольга Розгон

