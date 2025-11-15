На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, якого виманили під приводом продажу авто
На Київщині затримали 50-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Зловмисник заманив жертву під приводом продажу автомобіля та застрелив її, щоб заволодіти грошима.
У Київській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві військовослужбовця, якого виманили на фіктивний продаж авто. Про це повідомив на начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.
За даними поліції, про зникнення воїна до поліції звернулася його мати - чоловік поїхав купувати старий автомобіль ВАЗ і перестав виходити на зв’язок.
Згодом тіло захисника знайшли в лісі на межі Кіровоградщини та Черкащини. На ньому виявили вогнепальне поранення.
Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини
Підозрюваний уже мав кримінальне минуле - у 2017 році його притягували до відповідальності за незаконне зберігання зброї. Тепер, за даними поліції, він використав зброю для розбійного нападу та вбивства.
