На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, якого виманили під приводом продажу авто

У Київській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві військовослужбовця, якого виманили на фіктивний продаж авто. Про це повідомив на начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.

За даними поліції, про зникнення воїна до поліції звернулася його мати - чоловік поїхав купувати старий автомобіль ВАЗ і перестав виходити на зв’язок.

Згодом тіло захисника знайшли в лісі на межі Кіровоградщини та Черкащини. На ньому виявили вогнепальне поранення.

Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини