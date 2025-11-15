$42.060.00
13:07
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
09:13
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
07:45
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
В Киевской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего, которого выманили под предлогом продажи авто

Киев • УНН

 • 452 просмотра

В Киевской области задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего. Злоумышленник заманил жертву под предлогом продажи автомобиля и застрелил ее, чтобы завладеть деньгами.

В Киевской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего, которого выманили под предлогом продажи авто

В Киевской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве военнослужащего, которого выманили на фиктивную продажу авто. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пишет УНН.

Подробности

По данным полиции, об исчезновении воина в полицию обратилась его мать - мужчина поехал покупать старый автомобиль ВАЗ и перестал выходить на связь.

Впоследствии тело защитника нашли в лесу на границе Кировоградщины и Черкасской области. На нем обнаружили огнестрельное ранение.

Защитника, выжившего на фронте, заманил в ловушку под видом продажи авто и хладнокровно застрелил ради денег ранее судимый 50-летний мужчина из Кировоградской области

- пишет Небытов.

Подозреваемый уже имел криминальное прошлое - в 2017 году его привлекали к ответственности за незаконное хранение оружия. Теперь, по данным полиции, он использовал оружие для разбойного нападения и убийства.

Искал "легкие заработки": на Сумщине разоблачили молодого человека, который поджигал военные авто14.11.25, 18:30 • 5032 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область