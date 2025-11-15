В Киевской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего, которого выманили под предлогом продажи авто
Киев • УНН
В Киевской области задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего. Злоумышленник заманил жертву под предлогом продажи автомобиля и застрелил ее, чтобы завладеть деньгами.
В Киевской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве военнослужащего, которого выманили на фиктивную продажу авто. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пишет УНН.
Подробности
По данным полиции, об исчезновении воина в полицию обратилась его мать - мужчина поехал покупать старый автомобиль ВАЗ и перестал выходить на связь.
Впоследствии тело защитника нашли в лесу на границе Кировоградщины и Черкасской области. На нем обнаружили огнестрельное ранение.
Защитника, выжившего на фронте, заманил в ловушку под видом продажи авто и хладнокровно застрелил ради денег ранее судимый 50-летний мужчина из Кировоградской области
Подозреваемый уже имел криминальное прошлое - в 2017 году его привлекали к ответственности за незаконное хранение оружия. Теперь, по данным полиции, он использовал оружие для разбойного нападения и убийства.
Искал "легкие заработки": на Сумщине разоблачили молодого человека, который поджигал военные авто14.11.25, 18:30 • 5032 просмотра