11:48 • 8906 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 16446 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 21463 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 21999 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 22746 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 26143 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 44361 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 57430 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 43003 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 76030 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Обікрав бійця ЗСУ, який втратив кінцівку: на Харківщині повідомили про підозру юнаку

Київ • УНН

 • 854 перегляди

На Харківщині 19-річний юнак обікрав колишнього військовослужбовця ЗСУ, який втратив кінцівку, викравши понад 200 тисяч гривень. Він перевів кошти з рахунку потерпілого на власну картку через банківський застосунок.

Обікрав бійця ЗСУ, який втратив кінцівку: на Харківщині повідомили про підозру юнаку
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці викрили 19-річного юнака, який обікрав колишнього військовослужбовця Збройних сил України, що втратив кінцівку під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, подія сталася ввечері 10 грудня 2025 року в селі Огульці Богодухівського району. Молодик перебував у будинку свого знайомого – ветерана ЗСУ. Під час розмови він дізнався, що у зв’язку з пораненням чоловік отримав державну виплату у розмірі понад 900 тисяч гривень.

Дочекавшись, коли господар оселі заснув, підозрюваний потайки взяв його мобільний телефон та через банківський застосунок здійснив вісім переказів коштів з рахунку потерпілого на власну картку.

У результаті зловмисник викрав понад 200 тисяч гривень і після цього залишив будинок. Надалі гроші він витратив на власні потреби, зокрема придбав комп’ютерну техніку та побутові речі для близької людини.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області юнаку повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №1 Богодухівського районного відділу поліції за оперативного супроводу відповідних підрозділів.

Нагадаємо

На Волині 34-річного чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичні зґвалтування та сексуальне насильство над двома малолітніми доньками впродовж 2021-2024 років. Злочини виявили у квітні 2025 року після звернення бабусі до медиків, коли одна з дівчат намагалася покінчити життя самогубством.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал та НП
