Обікрав бійця ЗСУ, який втратив кінцівку: на Харківщині повідомили про підозру юнаку

Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці викрили 19-річного юнака, який обікрав колишнього військовослужбовця Збройних сил України, що втратив кінцівку під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, подія сталася ввечері 10 грудня 2025 року в селі Огульці Богодухівського району. Молодик перебував у будинку свого знайомого – ветерана ЗСУ. Під час розмови він дізнався, що у зв’язку з пораненням чоловік отримав державну виплату у розмірі понад 900 тисяч гривень.

Дочекавшись, коли господар оселі заснув, підозрюваний потайки взяв його мобільний телефон та через банківський застосунок здійснив вісім переказів коштів з рахунку потерпілого на власну картку.

У результаті зловмисник викрав понад 200 тисяч гривень і після цього залишив будинок. Надалі гроші він витратив на власні потреби, зокрема придбав комп’ютерну техніку та побутові речі для близької людини.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області юнаку повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №1 Богодухівського районного відділу поліції за оперативного супроводу відповідних підрозділів.

