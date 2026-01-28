Обокрал бойца ВСУ, потерявшего конечность: на Харьковщине сообщили о подозрении юноше

Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области правоохранители разоблачили 19-летнего юношу, который обокрал бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, потерявшего конечность во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, событие произошло вечером 10 декабря 2025 года в селе Огульцы Богодуховского района. Молодой человек находился в доме своего знакомого – ветерана ВСУ. Во время разговора он узнал, что в связи с ранением мужчина получил государственную выплату в размере более 900 тысяч гривен.

Дождавшись, когда хозяин дома уснул, подозреваемый тайком взял его мобильный телефон и через банковское приложение совершил восемь переводов средств со счета потерпевшего на собственную карточку.

В результате злоумышленник похитил более 200 тысяч гривен и после этого покинул дом. В дальнейшем деньги он потратил на собственные нужды, в частности приобрел компьютерную технику и бытовые вещи для близкого человека.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области юноше сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, а также в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

Досудебное расследование осуществляют следователи ОП №1 Богодуховского районного отдела полиции при оперативном сопровождении соответствующих подразделений.



