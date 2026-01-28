Обокрал бойца ВСУ, потерявшего конечность: на Харьковщине сообщили о подозрении юноше

$42.960.17
51.230.17
ukenru
11:48 • 8486 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 16031 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 21152 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 21702 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 22549 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 26034 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44205 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57374 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 42954 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 75784 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
92%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем28 января, 04:47 • 24593 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб28 января, 04:58 • 29814 просмотра
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44 • 21770 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22 • 19467 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 38343 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 11703 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 38364 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 75791 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 56029 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 73924 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 29730 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 28804 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 35930 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 38949 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 44742 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Обокрал бойца ВСУ, потерявшего конечность: на Харьковщине сообщили о подозрении юноше

Киев • УНН

 • 678 просмотра

На Харьковщине 19-летний юноша обокрал бывшего военнослужащего ВСУ, потерявшего конечность, похитив более 200 тысяч гривен. Он перевел средства со счета потерпевшего на собственную карточку через банковское приложение.

Обокрал бойца ВСУ, потерявшего конечность: на Харьковщине сообщили о подозрении юноше
Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области правоохранители разоблачили 19-летнего юношу, который обокрал бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, потерявшего конечность во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, событие произошло вечером 10 декабря 2025 года в селе Огульцы Богодуховского района. Молодой человек находился в доме своего знакомого – ветерана ВСУ. Во время разговора он узнал, что в связи с ранением мужчина получил государственную выплату в размере более 900 тысяч гривен.

Дождавшись, когда хозяин дома уснул, подозреваемый тайком взял его мобильный телефон и через банковское приложение совершил восемь переводов средств со счета потерпевшего на собственную карточку.

В результате злоумышленник похитил более 200 тысяч гривен и после этого покинул дом. В дальнейшем деньги он потратил на собственные нужды, в частности приобрел компьютерную технику и бытовые вещи для близкого человека.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области юноше сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, а также в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

Досудебное расследование осуществляют следователи ОП №1 Богодуховского районного отдела полиции при оперативном сопровождении соответствующих подразделений.

Напомним

На Волыни 34-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематические изнасилования и сексуальное насилие над двумя малолетними дочерьми в течение 2021-2024 годов. Преступления выявили в апреле 2025 года после обращения бабушки к медикам, когда одна из девочек пыталась покончить жизнь самоубийством.

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Техника
Банковская карта
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Харьковская область
Волынская область
Вооруженные силы Украины