11:48 • 1904 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 10200 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 15801 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 16602 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 18486 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 23806 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 41836 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 56134 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42173 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 70917 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Довічне увʼязнення за злочини проти власних дітей: на Волині засудили чоловіка за багаторічне сексуальне насильство

Київ • УНН

 • 162 перегляди

На Волині 34-річного чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичні зґвалтування та сексуальне насильство над двома малолітніми доньками протягом 2021-2024 років. Злочини виявили у квітні 2025 року після звернення бабусі до медиків, коли одна з дівчат намагалася покінчити життя самогубством.

Довічне увʼязнення за злочини проти власних дітей: на Волині засудили чоловіка за багаторічне сексуальне насильство

Прокуратура забезпечила довічне позбавлення волі мешканцю Волині, який упродовж трьох років систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство щодо своїх малолітніх доньок. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Суд визнав 34-річного чоловіка винуватим у неодноразових згвалтуваннях двох малолітніх дітей, сексуальному насильстві та заподіянні одній із потерпілих тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Йому призначено найсуворіше покарання – довічне увʼязнення.

Як зазначили в прокуратурі, суд повністю підтримав позицію керівника Волинської обласної прокуратури, який наполягав саме на такій мірі покарання з огляду на особливу тяжкість злочинів.

Чоловіка засуджено за частиною 6 статті 153, частинами 4 та 6 статті 152, а також частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України

- йдеться уповідомленні.

Слідством доведено, що у період з 2021 по 2024 роки він регулярно вчиняв сексуальне насильство та неодноразово гвалтував своїх рідних доньок, яким на той момент було по 8 років.

Діти не могли чинити опору, адже батько залякував їх, переконував, що ніхто не повірить їхнім словам, а за будь-яку непокору карав.

Під час допиту старша з дівчат розповіла, що свідомо йшла до батька в кімнату і терпіла протиправні дії, аби захистити молодшу сестру.

Про злочини стало відомо у квітні 2025 року після звернення бабусі до медичного закладу. Саме тоді зʼясувалося, що одна з дівчат неодноразово намагалася покінчити з життям, не витримуючи тривалого сексуального насильства з боку батька.

Дитина прямо заявляла, що не зможе жити далі, якщо насильство повториться. Медики негайно повідомили відповідні служби та правоохоронні органи.

Прокурор Максим Роговенко наголосив на принциповій позиції держави у таких справах.

У справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим. Особливо коли такі дії вчиняє той, хто мав би захищати - рідний батько. Цей вирок - не лише питання справедливості для двох потерпілих, а й чіткий сигнал суспільству: злочини проти дітей неприпустимі та матимуть належну реакцію держави

- сказав прокурор.

Нагадаємо

Прокурори повідомили про підозру військовослужбовцю рф за сексуальне насильство та жорстоке поводження з цивільною жінкою на Запоріжжі. Окупант зґвалтував її двічі, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

Андрій Тимощенков

