Довічне увʼязнення за злочини проти власних дітей: на Волині засудили чоловіка за багаторічне сексуальне насильство

Прокуратура забезпечила довічне позбавлення волі мешканцю Волині, який упродовж трьох років систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство щодо своїх малолітніх доньок. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Суд визнав 34-річного чоловіка винуватим у неодноразових згвалтуваннях двох малолітніх дітей, сексуальному насильстві та заподіянні одній із потерпілих тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Йому призначено найсуворіше покарання – довічне увʼязнення.

Як зазначили в прокуратурі, суд повністю підтримав позицію керівника Волинської обласної прокуратури, який наполягав саме на такій мірі покарання з огляду на особливу тяжкість злочинів.

Чоловіка засуджено за частиною 6 статті 153, частинами 4 та 6 статті 152, а також частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України - йдеться уповідомленні.

Слідством доведено, що у період з 2021 по 2024 роки він регулярно вчиняв сексуальне насильство та неодноразово гвалтував своїх рідних доньок, яким на той момент було по 8 років.

Діти не могли чинити опору, адже батько залякував їх, переконував, що ніхто не повірить їхнім словам, а за будь-яку непокору карав.

Під час допиту старша з дівчат розповіла, що свідомо йшла до батька в кімнату і терпіла протиправні дії, аби захистити молодшу сестру.

Про злочини стало відомо у квітні 2025 року після звернення бабусі до медичного закладу. Саме тоді зʼясувалося, що одна з дівчат неодноразово намагалася покінчити з життям, не витримуючи тривалого сексуального насильства з боку батька.

Дитина прямо заявляла, що не зможе жити далі, якщо насильство повториться. Медики негайно повідомили відповідні служби та правоохоронні органи.

Прокурор Максим Роговенко наголосив на принциповій позиції держави у таких справах.

У справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим. Особливо коли такі дії вчиняє той, хто мав би захищати - рідний батько. Цей вирок - не лише питання справедливості для двох потерпілих, а й чіткий сигнал суспільству: злочини проти дітей неприпустимі та матимуть належну реакцію держави - сказав прокурор.

