ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Пожизненное заключение за преступления против собственных детей: на Волыни осудили мужчину за многолетнее сексуальное насилие

На Волыни 34-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематические изнасилования и сексуальное насилие над двумя малолетними дочерьми в течение 2021-2024 годов. Преступления были выявлены в апреле 2025 года после обращения бабушки к медикам, когда одна из девочек пыталась покончить жизнь самоубийством.

Пожизненное заключение за преступления против собственных детей: на Волыни осудили мужчину за многолетнее сексуальное насилие

Прокуратура обеспечила пожизненное лишение свободы жителю Волыни, который в течение трех лет систематически насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении своих малолетних дочерей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Суд признал 34-летнего мужчину виновным в неоднократных изнасилованиях двух малолетних детей, сексуальном насилии и причинении одной из потерпевших телесных повреждений средней тяжести. Ему назначено самое суровое наказание – пожизненное заключение.

Как отметили в прокуратуре, суд полностью поддержал позицию руководителя Волынской областной прокуратуры, который настаивал именно на такой мере наказания, учитывая особую тяжесть преступлений.

Мужчина осужден по части 6 статьи 153, частям 4 и 6 статьи 152, а также части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины

- говорится в сообщении.

Следствием доказано, что в период с 2021 по 2024 годы он регулярно совершал сексуальное насилие и неоднократно насиловал своих родных дочерей, которым на тот момент было по 8 лет.

Дети не могли сопротивляться, ведь отец запугивал их, убеждал, что никто не поверит их словам, а за любое неповиновение наказывал.

Во время допроса старшая из девочек рассказала, что сознательно шла к отцу в комнату и терпела противоправные действия, чтобы защитить младшую сестру.

О преступлениях стало известно в апреле 2025 года после обращения бабушки в медицинское учреждение. Именно тогда выяснилось, что одна из девочек неоднократно пыталась покончить с жизнью, не выдерживая длительного сексуального насилия со стороны отца.

Ребенок прямо заявлял, что не сможет жить дальше, если насилие повторится. Медики немедленно сообщили соответствующие службы и правоохранительные органы.

Прокурор Максим Роговенко подчеркнул принципиальную позицию государства в таких делах.

В делах о сексуальных преступлениях против детей наказание должно быть максимально суровым. Особенно когда такие действия совершает тот, кто должен был бы защищать - родной отец. Этот приговор - не только вопрос справедливости для двух потерпевших, но и четкий сигнал обществу: преступления против детей недопустимы и будут иметь надлежащую реакцию государства

- сказал прокурор.

Напомним

Прокуроры сообщили о подозрении военнослужащему рф за сексуальное насилие и жестокое обращение с гражданской женщиной в Запорожье. Оккупант изнасиловал ее дважды, причинив тяжкие телесные повреждения.

