Пожизненное заключение за преступления против собственных детей: на Волыни осудили мужчину за многолетнее сексуальное насилие

Прокуратура обеспечила пожизненное лишение свободы жителю Волыни, который в течение трех лет систематически насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении своих малолетних дочерей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Суд признал 34-летнего мужчину виновным в неоднократных изнасилованиях двух малолетних детей, сексуальном насилии и причинении одной из потерпевших телесных повреждений средней тяжести. Ему назначено самое суровое наказание – пожизненное заключение.

Как отметили в прокуратуре, суд полностью поддержал позицию руководителя Волынской областной прокуратуры, который настаивал именно на такой мере наказания, учитывая особую тяжесть преступлений.

Мужчина осужден по части 6 статьи 153, частям 4 и 6 статьи 152, а также части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении.

Следствием доказано, что в период с 2021 по 2024 годы он регулярно совершал сексуальное насилие и неоднократно насиловал своих родных дочерей, которым на тот момент было по 8 лет.

Дети не могли сопротивляться, ведь отец запугивал их, убеждал, что никто не поверит их словам, а за любое неповиновение наказывал.

Во время допроса старшая из девочек рассказала, что сознательно шла к отцу в комнату и терпела противоправные действия, чтобы защитить младшую сестру.

О преступлениях стало известно в апреле 2025 года после обращения бабушки в медицинское учреждение. Именно тогда выяснилось, что одна из девочек неоднократно пыталась покончить с жизнью, не выдерживая длительного сексуального насилия со стороны отца.

Ребенок прямо заявлял, что не сможет жить дальше, если насилие повторится. Медики немедленно сообщили соответствующие службы и правоохранительные органы.

Прокурор Максим Роговенко подчеркнул принципиальную позицию государства в таких делах.

В делах о сексуальных преступлениях против детей наказание должно быть максимально суровым. Особенно когда такие действия совершает тот, кто должен был бы защищать - родной отец. Этот приговор - не только вопрос справедливости для двух потерпевших, но и четкий сигнал обществу: преступления против детей недопустимы и будут иметь надлежащую реакцию государства - сказал прокурор.

Напомним

