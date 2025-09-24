На фронті зафіксовано 78 бойових зіткнень, ворог активно атакує на Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 998 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 4624 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 9622 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 16041 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 13155 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 23284 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 16226 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17439 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14680 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27147 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
57%
756мм
Популярнi новини
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон24 вересня, 03:52 • 9646 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 40629 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 31381 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 26993 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 17327 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 16063 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 17746 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 23299 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 31848 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 41105 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 33736 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 93915 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 53872 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 68115 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 119685 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
МіГ-31
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Нафта

На фронті зафіксовано 78 бойових зіткнень, ворог активно атакує на Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, з активними діями ворога на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках. Українські захисники відбили численні атаки, бої тривають у ключових точках.

На фронті зафіксовано 78 бойових зіткнень, ворог активно атакує на Покровському та Лиманському напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті зафіксовано 78 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Три атаки ворогів наразі відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав 6 авіаударів, скинув 13 КАБів, здійснив 104 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Шипувате.

На Куп’янському напрямку тривають п’ять атак на позиції українських військ у районах Котлярівки та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 14 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне. Сили оборони успішно зупинили сім спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися в районах Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки і Ямполя, п’ять з семи атак наразі тривають.

На Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру, отримав відсіч.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник сім разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки. Ворог КАБами вдарив по Костянтинівці.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Авіація окупантів завдала удару по Добропіллю.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка. На даний час один бій триває.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

На Оріхівському напрямку наступальних дій противника на даний час не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки агресора, ще один бій триває. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Ольгівці.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

російська армія втратила за добу 970 військових, два танки та два літаки - Генштаб ЗСУ24.09.25, 07:53 • 2990 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Часів Яр
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ