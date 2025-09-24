На фронте зафиксировано 78 боевых столкновений, враг активно атакует на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений, с активными действиями врага на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях. Украинские защитники отбили многочисленные атаки, бои продолжаются в ключевых точках.
С начала суток на фронте зафиксировано 78 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Три атаки врагов сейчас отбили украинские защитники на Северско-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросил 13 КАБов, совершил 104 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, одно боевое столкновение продолжается. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Шиповатое.
На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск в районах Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное. Силы обороны успешно остановили семь попыток продвижения противника, бои продолжаются.
На Северском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя, пять из семи атак сейчас продолжаются.
На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Часового Яра, получил отпор.
На Торецком направлении сегодня захватчик семь раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки. Враг КАБами ударил по Константиновке.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное и Орехово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак. Авиация оккупантов нанесла удар по Доброполью.
Сегодня на Новопавловском направлении противник пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Воскресенка, Снежное, Вороне, Терновое и Новогригоровка. В настоящее время один бой продолжается.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.
На Ореховском направлении наступательных действий противника в настоящее время не зафиксировано.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки агрессора, еще один бой продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Ольговке.
На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
