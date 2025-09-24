На фронте зафиксировано 78 боевых столкновений, враг активно атакует на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
13:04 • 1616 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 5978 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 10477 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 17470 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 13804 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 24408 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 16524 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17580 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14737 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27202 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
57%
756мм
Популярные новости
Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон24 сентября, 03:52 • 10432 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 42224 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 32958 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 27854 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 18757 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 17467 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 19067 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 24406 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 33309 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 42567 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 34209 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 94356 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 54290 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 68493 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 120056 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Дія (сервис)
9К720 Искандер
Хранитель
МиГ-31

На фронте зафиксировано 78 боевых столкновений, враг активно атакует на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 442 просмотра

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений, с активными действиями врага на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях. Украинские защитники отбили многочисленные атаки, бои продолжаются в ключевых точках.

На фронте зафиксировано 78 боевых столкновений, враг активно атакует на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 78 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Три атаки врагов сейчас отбили украинские защитники на Северско-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросил 13 КАБов, совершил 104 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, одно боевое столкновение продолжается. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Шиповатое.

На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск в районах Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное. Силы обороны успешно остановили семь попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя, пять из семи атак сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Часового Яра, получил отпор.

На Торецком направлении сегодня захватчик семь раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки. Враг КАБами ударил по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное и Орехово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак. Авиация оккупантов нанесла удар по Доброполью.

Сегодня на Новопавловском направлении противник пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Воскресенка, Снежное, Вороне, Терновое и Новогригоровка. В настоящее время один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

На Ореховском направлении наступательных действий противника в настоящее время не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки агрессора, еще один бой продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Ольговке.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

российская армия потеряла за сутки 970 военных, два танка и два самолета - Генштаб ВСУ24.09.25, 07:53 • 3010 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Северск
Торецк
Часов Яр
Константиновка
Краматорск
Купянск