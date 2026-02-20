На фронті зафіксовано 51 бойове зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

$43.270.03
16:35 • 2508 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 9276 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 13201 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 14896 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 17410 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 32577 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 13503 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20264 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50247 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82900 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 22428 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 34365 перегляди
Орбан випустив агітаційний ролик з кадрами із Зеленським перед виборамиPhoto20 лютого, 09:36 • 9192 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 22403 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 13152 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Рафаель Гроссі
Олена Зеленська
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Німеччина
Китай
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 8084 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 34476 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 38814 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 36076 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 28936 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Starlink
Ланцет (баражуючий боєприпас)

На фронті зафіксовано 51 бойове зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

Станом на 16:00 зафіксовано 51 бойове зіткнення, армія рф активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Українські військові відбили дві атаки ворога біля Антонівського мосту.

На фронті зафіксовано 51 бойове зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті, станом на 16:00, становить 51. Армія рф активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямку. Крім того, українські військові відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Красний Хутір, Хрінівка Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Рогізне, Старикове, Будки, Іскрисківщина Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з ворогом. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Підрозділи Збройних Сил України проводили активні дії, мали певні успіхи.

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував у районі населеного пункту Вовчанські Хутори. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських захисників в районі Зарічного та у бік Дробишевого й Лиману. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка. Тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 13 атак.

На Олександрівському напрямку ворог намагався просунутися на позиції наших військ, у районі Степового. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів – у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. П’ять штурмів наразі тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували двічі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

Майже тисяча солдатів та понад півтисячі БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу20.02.26, 07:44 • 5754 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка