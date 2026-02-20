На фронті зафіксовано 51 бойове зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті, станом на 16:00, становить 51. Армія рф активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямку. Крім того, українські військові відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Красний Хутір, Хрінівка Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Рогізне, Старикове, Будки, Іскрисківщина Сумської області - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з ворогом. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Підрозділи Збройних Сил України проводили активні дії, мали певні успіхи.

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував у районі населеного пункту Вовчанські Хутори. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських захисників в районі Зарічного та у бік Дробишевого й Лиману. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка. Тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 13 атак.

На Олександрівському напрямку ворог намагався просунутися на позиції наших військ, у районі Степового. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів – у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. П’ять штурмів наразі тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували двічі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

