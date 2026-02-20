$43.270.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте зафиксировано 51 боевое столкновение: враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 160 просмотра

По состоянию на 16:00 зафиксировано 51 боевое столкновение, армия рф активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Украинские военные отбили две атаки врага возле Антоновского моста.

На фронте зафиксировано 51 боевое столкновение: враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Общее количество боевых столкновений на фронте, по состоянию на 16:00, составляет 51. Армия рф активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Кроме того, украинские военные отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности Красный Хутор, Хреновка Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Рогозное, Стариково, Будки, Искрисковщина Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с врагом. Враг нанес два авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы, совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня. Подразделения Вооруженных Сил Украины проводили активные действия, имели определенные успехи.

На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора. В настоящее время попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник один раз шел вперед в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинских защитников в районе Заречного и в сторону Дробышево и Лимана. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи Плещеевки, Русиного Яра и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка. Продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 13 атак.

На Александровском направлении враг пытался продвинуться на позиции наших войск, в районе Степного. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов – в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Еленоконстантиновки, Железнодорожного и Святопетровки. Пять штурмов в настоящее время продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Верхняя Терса, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское, Чаривное.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали дважды. Боестолкновения происходили в районах Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке в настоящее время не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Почти тысяча солдат и более полутысячи БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

Антонина Туманова

