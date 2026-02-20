Почти тысяча солдат и более полутысячи БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 18 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 970 солдат и 551 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1257880 (+970) человек ликвидировано

танков ‒ 11684 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 24060 (+6)

артиллерийских систем ‒ 37387 (+3)

РСЗО ‒ 1649 (0)

средства ПВО ‒ 1303 (+1)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 138881 (+551)

крылатые ракеты ‒ 4314 (0)

корабли / катера ‒ 29 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 79112 (+76)

специальная техника ‒ 4073 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

