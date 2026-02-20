Почти тысяча солдат и более полутысячи БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 21668 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 41717 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 26114 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 42542 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 27363 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 38899 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 28541 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26637 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26015 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19349 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Популярные новости
Мужчина сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации – суд обязал ТЦК снять его с воинского учета19 февраля, 20:57 • 28227 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 11245 просмотра
Беларусь не получила визы для участия в Совете мира Трампа в Вашингтоне19 февраля, 21:28 • 11398 просмотра
Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон19 февраля, 22:31 • 14669 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist00:15 • 14501 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 27047 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 42542 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 38899 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 37880 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 49611 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 11260 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 24166 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 28516 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 27963 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 35624 просмотра
Почти тысяча солдат и более полутысячи БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 126 просмотра

18 февраля российские войска потеряли 970 солдат и 551 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 составляют 1257880 человек.

Почти тысяча солдат и более полутысячи БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 18 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 970 солдат и 551 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1257880 (+970) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11684 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 24060 (+6)
        • артиллерийских систем ‒ 37387 (+3)
          • РСЗО ‒ 1649 (0)
            • средства ПВО ‒ 1303 (+1)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 138881 (+551)
                    • крылатые ракеты ‒ 4314 (0)
                      • корабли / катера ‒ 29 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 79112 (+76)
                            • специальная техника ‒ 4073 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22266 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины