Почти тысяча солдат и более полутысячи БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки
Киев • УНН
18 февраля российские войска потеряли 970 солдат и 551 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 составляют 1257880 человек.
За сутки 18 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 970 солдат и 551 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1257880 (+970) человек ликвидировано
- танков ‒ 11684 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 24060 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 37387 (+3)
- РСЗО ‒ 1649 (0)
- средства ПВО ‒ 1303 (+1)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 138881 (+551)
- крылатые ракеты ‒ 4314 (0)
- корабли / катера ‒ 29 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 79112 (+76)
- специальная техника ‒ 4073 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.
